Tysiące osób żegna Elżbietę II. Trumna z ciałem królowej wyruszyła do Edynburga ZDJĘCIA

Dziś przed południem trumna z ciałem królowej Elżbiety II wyruszyła z rezydencji w Balmoral do Edynburga. Karawan przejedzie ponad 280 kilometrów, a na trasie gromadzą się tłumy Brytyjczyków, którzy żegnają ukochaną monarchinię. Te zdjęcia przejdą do historii...

Trumna z ciałem Elżbiety II wyruszyła z Balmoral

W miniony czwartek, 8 września, zmarła królowa Elżbieta II. Monarchini odeszła w Balmoral i właśnie dziś po raz ostatni opuściła swoją rezydencję. Trumna z ciałem królowej Elżbiety wyruszyła w podróż do Edynburga, a na trasie liczącej ponad 280 kilometrów monarchinię żegnają prawdziwe tłumy Brytyjczyków. Jak informuje "Daily Mail" na dębowej trumnie położono wieniec z kwiatów zebranych w Balmoral- wśród kwiatów pojawił się m.in. groszek pachnący, czyli ulubiony kwiat królowej Elżbiety II.

Alastair Grant/AP/Associated Press/East News

Na trasie z Balmoral do Edynburga tysiące osób oddaje hołd królowej Elżbiecie II. Trumna z ciałem monarchini zostanie przewieziona do sali tronowej Pałacu Holyrood i pozostanie tam do jutra. W poniedziałek do Pałacu Holyrood przyjedzie m.in. król Karol III. Król i pozostali członkowie rodziny królewskiej dołączą do konduktu żałobnego, który przejdzie pieszo do Katedry św. Idziego.

Scott Heppell/AP/Associated Press/East News

Jak donoszą media trumna z ciałem królowej Elżbiety we wtorek (13 września) zostanie przewieziona z katedry do Pałacu Buckingham, gdzie hołd monarchini będą mogli złożyć członkowie rodziny królewskiej. Z kolei w środę trumna zostanie przeniesiona do Pałacu Westminsterskiego i tam przez cztery dni Brytyjczycy będą mogli osobiście pożegnać królową.

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się 19 września.

