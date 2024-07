Popularny aktor Krzysztof Tyniec zrobił furorę w jednej z ostatnich edycji "Tańca z Gwiazdami". Niemłody już gwiazdor fantastycznie radził sobie na parkiecie, pokazując klasę dużo młodszym od siebie rywalom. Ciekawe więc, czy taniec wciągnął na tyle, że i po zakończeniu programu znajduje na niego czas?

- Nie, nie, to była tylko przygoda - mówi magazynowi "Świat & Ludzie". - Co prawda wydzwaniają czasem jeszcze do mnie z supermarketów z pytaniem, czy bym nie zatańczył między półkami (śmiech)... Ale ja pytam wtedy zawsze: "Między czym a czym?". No bo przecież trzeba odpowiednio dostosować taniec. Jeżeli między warzywami a spokojny taniec, bo jak zahaczę o półki to się wszystko posypie i selery mogą się zwalić w pory (śmiech).



Jak widać nawet bez tańca, humor pana Krzysztofa nie opuszcza.

(ac)