17 maja Enrique Iglesias wystąpi w Polsce prezentując nowy repertuar i swoje największe przeboje. Obecnie pracuje na swoją 11 płytą, która ma nadzieję, ukaże się na rynku jeszcze w tym roku.

Planuję wypuścić hiszpańskojęzyczny utwór zatytułowany ”Sube me la radio”. To znaczy"Podkręć radio"Wolę go po hiszpańsku, niż po angielsku.