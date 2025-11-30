Eksperyment miłosny TVN - "Ślub od pierwszego wejrzenia" - wzbudza ogromne emocje od swojej premiery. Przez dziesięć edycji na oczach widzów zawarto aż 30 małżeństw. Jednak po latach od startu programu, jego skuteczność staje pod dużym znakiem zapytania. Tylko 4 z tych 30 par są nadal razem. Jednak czy 11. edycji poprawi tę statystkę?

Spośród wszystkich związków, które rozpoczęły się w ramach eksperymentu, przetrwały jedynie cztery. Jeden dodatkowo, co ciekawe, nie powstał nawet w trakcie trwania programu, ale dopiero po jego zakończeniu, kiedy uczestnicy odnaleźli się poza kamerami. O kim mowa?

Pary, które przetrwały po "Ślubie od pierwszego wejrzenia

Anita i Adrian z 3. edycji

Ta para zdobyła ogromną sympatię widzów. Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak pobrali się w ramach 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i ich związek przetrwał próbę czasu. Małżonkowie mają dwoje dzieci - Jerzego i Biankę. Ostatnio ich życie dotknęła tragedia - Adrian zmaga się z glejakiem, a Anita aktywnie wspiera go w tej trudnej walce. Zakochani szykują się do ślubu kościelnego, który ma odbyć się w grudniu.

Anita ze "ŚOPW" zdradza szczegóły drugiego ślubu z Adrianem/Fot. Instagram @anitaczylija

Agnieszka i Wojtek z 4. edycji

Również Agnieszka Łyczkowska-Janik i Wojciech Janik tworzą szczęśliwe małżeństwo. Poznali się w programie i od tamtej pory są nierozłączni. Para wychowuje córkę Antoninę i chętnie dzieli się codziennym życiem w mediach społecznościowych. To jedna z par, która daje nadzieję, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" może zakończyć się sukcesem. Kilka lat po udziale w programie TVN, zdecydowali się na ślub kościelny.

kadr "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Aneta i Robert z 6. edycji

To kolejny przykład trwałego związku. Aneta i Robert poznali się podczas 6. sezonu programu i nadal są razem. Mają dwójkę dzieci – Mieszka i Hanię. Ich relacja uchodzi za harmonijną i szczęśliwą.

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@anet.zuchowska

Kornelia i Marek z 9. edycji

Ich historia jest równie pozytywna. Kornelia i Marek, którzy zostali połączeni w 9. edycji programu, nie tylko pozostali razem, ale także wzięli ślub kościelny we wrześniu 2024 roku. Ich związek wydaje się być stabilny i oparty na wzajemnym zaufaniu.

Kornelia i Marek ze "ŚOPW" pochwalili się swoim szczęściem fot. Instagram kornelia.m

Związek po "ŚOPW"? Laura i Karol udowadniają, że to możliwe

Nie tylko pary, które zostały dobrane przez ekspertów, mają szansę na szczęście. Laura i Karol, uczestnicy 5. edycji, zostali pierwotnie sparowani z innymi osobami - odpowiednio z Maciejem i Igą. Ich małżeństwa nie przetrwały, ale po zakończeniu programu ich drogi się skrzyżowały. W czerwcu 2023 roku Laura i Karol zaręczyli się, a kilka miesięcy później pobrali.

Ich historia to dowód, że uczucia mogą rozkwitnąć poza kamerami, a uczestnictwo w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" może być początkiem czegoś pięknego, nawet jeśli nie zakończy się sukcesem w programie.

TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News

Czy 11. edycja „ŚOPW” przyniesie kolejną miłosną historię?

Obecnie trwa emisja 11. edycji programu. Widzowie z napięciem śledzą losy nowych par, jednak po ostatnich wydarzeniach wielu traci nadzieję na trwałość tych relacji. Przedostatni odcinek nie napawał optymizmem, a reakcje fanów w sieci są pełne rozczarowania. Czy mimo to któraś z nowo powstałych par dołączy do grona tych nielicznych, którym się udało?

