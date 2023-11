Prawdziwe gwiazdy, wspaniali jurorzy (Marek Kuszewski, Małgorzata Walewska, Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka), emocje, muzyka, taniec, charakteryzacja... To wszystko czeka na Widzów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Poniżej zobaczysz zdjęcia uczestników z sesji dla Party.pl! Macie już swojego faworyta?

Izabella Miko karierę zaczynała w balecie. Śpiewała także w zespole „Fasolki”. W wieku 15 lat wyjechała sama do Nowego Jorku i zaczęła swoją przygodę z aktorstwem. Dzisiaj mieszka w Los Angeles i zagrała w ponad 30 amerykańskich filmach m.in. „Coyoty Ugly” („Wygrane marzenia”) czy „Save the Last Dance 2” („W rytmie hip-hopu”).

Anna Guzik, aktorka teatralna, filmowa i serialowa. Najbardziej znana jako Żaneta z ulicy Wspólnej oraz Hela w Opałach. Aktorka Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trzech córek.

Joanna Lazer, Ruda, wokalistka zespołu Red Lips, który swoim hitem „To co nam było” podbił polskie stacje radiowe, a ich album o tym tytule uhonorowany został Złotą Płytą. Ruda współpracowała również z duetem Skawiński&Tkaczyk i Janem Borysewiczem.

Natalia Krakowiak, wokalistka związana aktualnie z Teatrem Muzycznym Roma. Przygodę z muzyką zaczęła w wieku 6 lat. Jako 17-latka rozpoczęła współpracę w Teatrem Studio Buffo i występowała we wszystkich jego musicalach. Laureatka Opolskich Debiutów.

Aktor Andrzej Młynarczyk, czyli najpopularniejszy policjant w Polsce, przez 10 lat wcielał się w rolę Tomka Chodakowskiego w serialu „M jak miłość”. Widzom Polsatu znany z roli Przemka w „Pierwszej miłości”.

Filip Lato – wokalista o charakterystycznej barwie głosu, pianista, gitarzysta. Na swoim koncie ma współpracę z popularnym chórem Sound’n’Grace. Pracuje nad debiutancką płytą.

Janek Traczyk, wokalista, który już jako dziecko zadebiutował w operze… w Teatrze Wielkim. Przez pięć lat grał główną rolę Jana w musicalu „Metro, jedną z głównych ról w „Notre Dame de Paris” w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a obecnie jest gwiazdą musicalu „Piloci” w Teatrze Roma.

Krzysztof Szczepaniak – jeden z bardziej wszechstronnych młodych aktorów, związany z Teatrem Dramatycznym. Kocha śpiew (w muzyce spełnia się jako członek zespołu Robodrom) i wszelką pracę głosem, czemu daje wyraz w dubbingu.