Wiktoria Grycan wraz z rozwojem kariery modelki plus size postanowiła rozwijać swoją pasję także za pośrednictwem internetu. Właśnie dołączyła do grona światowych gwiazd, które komunikują się ze swoimi fanami przed portal społecznościowy Twitter. Grycanka na publiczny profil będzie wrzucała zdjęcia z zakupów, przygotowań do sesji zdjęciowych, pokazów mody i wyjazdów za granicę.

Reklama

Póki co umieściła na tablicy zdjęcia z przygotowań na wyjście na premierę filmu "Bitwa pod Wiedniem". Wiktoria pochwaliła się czarnymi paznokciami i biżuterią z limitowanej kolekcji Anna Dello Russo dla H&M.

Przebije Dodę przodującą wśród polskich gwiazd w ilości obserwatorów (ok. 60 tysięcy) na Twitterze?

Zobacz: Mediolan chce Wiktorię Grycan u siebie! Znamy szczegóły!

Zobacz także

Reklama

Wiktoria przyłapana na lotnisku przed wylotem na pokaz mody: