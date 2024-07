1 z 9

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk od dłuższego czasu angażują się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Ze swojej posiadłości uczynili nawet tymczasowy dom dla potrzebujących psów. Wielokrotnie też odwiedzali już telewizję, aby zachęcać do adopcji psów i nie tylko. Złośliwi zarzucali im, że w ten sposób próbują ocieplić swój nadszarpnięty wizerunek. Przypomnijmy: Włodarczyk i Krawczyk opowiedzieli o swojej nowej miłości

Wczoraj zakochani pojawili się na gali "Serce dla Zwierząt". Tradycyjnie już postanowili skompletować swoje stylizacje razem, co raczej nie przyniosło imponujących efektów, ale ostatecznie ubrali się stosownie do okazji. Uwagę zwracała natomiast twarz Agnieszki, która zdawała się być mocno opuchnięta, a przy próbie bardziej zaangażowanej mimiki wyglądała dość podejrzanie. Ale może to po prostu wiosenno-letnie przesilenie...

Zobaczcie Agnieszkę i Mikołaja w drodze na galę "Serce dla Zwierząt":