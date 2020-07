TVP przerwała pracę na planie popularnego serialu! "Z żalem się z Wami żegnamy"

To już koniec "Echa serca"?! Gwiazdy hitowego serialu TVP opublikowały w sieci niepokojące wpisy, w których żegnają się z widzami i przyznają, że zaledwie kilka dni po powrocie na plan dowiedzieli się, że stacja zawiesza nagrania. Czy to oznacza, że produkcja już nie wróci na antenę?

Aktorzy "Echa serca" nie ukrywają żalu. Zobaczcie, co napisali w sieci!

Serial medyczny "Echo serca" miał swoją premierę w styczniu 2019 roku. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć dwa całe sezonu produkcji i część trzeciej serii. Ze względu na pandemię koronawirusa prace na planie "Echa serca" zostały przerwane kilka miesięcy temu. W czerwcu gwiazdy serialu rozpoczęły nagrania pozostałych odcinków trzeciego sezonu, jednak ich praca nie trwała zbyt długo. Jak infomują Antoni Pawlicki i Przemysław Sadowski, TVP zawiesiła prace nad serialem!

Z przykrością was informuję, że nie będzie kontynuacji naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP "zawiesza zdjęcia do odwołania"(???) co w praktyce oznacza zakończenie serialu. Nie wiemy czym podyktowana jest decyzja producenta, czyli TVP, bo przecież nasz serial był liderem oglądalności w swoim paśmie! Może ktoś w TVP stwierdził, że skoro teraz Polski widz nie ma szans na spotkanie z Polskimi aktorami w teatrze, to pewnie lepiej żeby nie oglądał ich również telewizji i za 2 mld dotacji, które TVP dostała z naszych podatków kupiła dwa rosyjskie seriale... no cóż.. Z żalem się z Wami żegnam i dziękuję, że przez te 2,5 sezonu byliście z nami!!!- napisał Antoni Królikowski.