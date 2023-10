Podczas prac przy wizualizacjach do występu Dody na festiwalu w Opolu doszło do skandalu. Gwiazda, cała we łzach, opowiedziała internautom, jak została potraktowana przez reżysera jednego z koncertów. Ten, według relacji wokalistki, nie szczędził jej przykrych słów, a nawet wulagryzmów:

Reklama

Od początku negatywnie nastawiony, mówi do mnie: "w*****j, o**** się", rób sobie ten festiwal sama. Ja nie wiem czy zrobię to Opole... - mówiła roztrzęsiona na InstaStories.

Wielbiciele Dody od razu zareagowali na jej słowa i domagają się od TVP wyjaśnień.

Afera w sieci po nagraniach Dody. Fani domagają się wyjaśnień

Na kilka dni przed startem festiwalu w Opolu (rusza już 9 czerwca) wybuchł niemały skandal, o którym na swoim InstaStories opowiedziała Doda. Wokalistka, cała we łzach, zdradziła, jak została potraktowana podczas pracy przy wizualizacji do swojego występu. Na nagraniach gwiazda była bardzo roztrzęsiona. Zaczęła zastanawiać się nad rezygnacją z występu:

Ja nie wiem czy ja to zrobię to Opole... Jestem po ciężkiej sytuacji w moim życiu, przeszłam takie różne sytuacje, w których musiałam mierzyć się z takim traktowaniem w pracy przez najbliższą osobę i takim pastwieniu się psychicznym, ale ja tego nie przeżyję teraz, nie mogę w takich warunkach pracować - mówiła Doda.

Fani Dody nie zostali obojętni na słowa swojej idolki. Pod ostatnim postem na oficjalnym koncie TVP na Instagramie zaczęli ostro komentować to, co przytrafiło się piosenkarce, domagając się wyjaśnień:

Co wyprawia reżyser koncertu Debiuty z Doda? Czemu ją tak potraktował?

Czekamy na komentarz w sprawie Dody bo to jest przegięcie!

Co wy robicie z Dodą?

Jak można traktować w taki sposób druga osobę... Bez szacunku!? Reżyser do zwolnienia! MUREM ZA DODĄ - czytamy.

Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym TVP i poprosiliśmy o komentarz w sprawie. Do chwili publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Czy Doda rzeczywiście zrezygnuje z występu w Opolu? Tego nie jesteśmy pewni:

Bardzo chcę zrobić ten festiwal, przygotowaliśmy się wszyscy na maksa, bardzo nam zależy, ale nie da się w takiej atmosferze, nie mam siły - mówiła na nagraniach.

Artystka do swojego występu w Opolu przygotowywała się już od paru dni, jeszcze dziś dodała grafikę promującą koncert.