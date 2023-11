To miało być święto polskiej muzyki. Po kilku latach Fryderyki wróciły do telewizji, a do tego TVN zorganizował wielką imprezę z okazji 25. Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Podczas imprezy spotykali się przedstawiciele różnych nurtów muzycznych, na scenie wystąpili m.in. Kortez, Artur Rojek, Dawid Podsiadło czy Edyta Górniak. Ta ostatnia świetnie bawiła się podczas występu Reni Jusis i wraz z Kayah tańczyła pod sceną. I choć samą galę można uznać za udaną, nie wszystko spodobało się widzom. O co chodzi?

Reklama

Skandal na Fryderykach 2019

Najwięcej nagród zgarnął Dawid Podsiadło, który triumfował m.in. w kategoriach utwór roku, album czy autor roku. Dawid swoje statuetki mógł odebrać ze sceny, gdy trwała transmisja na żywo, ale nie wszyscy mieli to szczęście! Okazuje się, że nagrody w 14 kategoriach rozdano poza anteną. Laureaci takich kategorii jak hip hop, metal czy muzyka dziecięca ( tu wygrała Natalia Kukulska) odebrali swoje nagrody zanim zaczęła się transmisja na żywo. Dopiero pod koniec gali w szybkim skrócie zostali pokazani laureaci pozostałych kategorii, ale to nie zadowoliło widzów! Najwięcej emocji wywołał fakt, że poza anteną przyznano nagrody w kategorii hip hop. Tym razem triumfowali: PRO8L3M - "Ground Zero Mixtape"/ Taconafide - "Soma 0,5 mg" / O.S.T.R. - "W drodze po szczęście" (ex aequo).

Fani muzyki hip hop byli zażenowani tym, że zamiast zobaczyć, jak ich idole odbierają statuetki, musieli oglądać żarty prowadzącego Rafała Paczesia. TVN-owi dostało się też za opóźnienie występu Artura Rojka oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Gdy okazało się, że są problemy techniczne, Magda Mołek zaprosiła na scenę Krzysztofa Zalewskiego i zaczęła z nim tańczyć. Po kilku minutach problem udało się rozwiązać i Rojek zaśpiewał swój hit "Beksa" na koniec gali.

Oglądaliście Fryderyki? Co myślicie o tym, że niektóre nagrody zostały rozdane poza anteną?

Galę prowadziła Magda Mołek

East News

Edyta Górniak świetnie bawiła się z Reni Jusis

EastNews

Reklama

Zobacz także: Stylizacja Michała Szpaka z Fryderyków robi furorę! Jak wyglądał artysta?