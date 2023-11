Hanna Lis straciła program w TVN Style! Mamy złą informację dla fanów dziennikarki - program "Bez planu" znika z ramówki stacji. Okazuje się, że po emisji dwóch sezonów kulinarnego show, władze TVN zdecydowały, że nie wyprodukują już kolejnych odcinków.

O tym, że "Bez planu" znika z TVN Style, w rozmowie z magazynem "Viva!" poinformowała sama Hanna Lis. Fragmenty tej rozmowy opublikował portal viva.pl. Jak Lis skomentowała decyzję stacji?

Współpraca Hanny Lis i TVN rozpoczęła się zaledwie rok temu. Po odejściu z Telewizji Publicznej dziennikarka dostała własny program właśnie w TVN Style. W kulinarnym show "Bez planu" podróżowała po różnych zakątkach świata i smakowała lokalnych przysmaków. Teraz okazuje się, że widzowie nie zobaczą kolejnych edycji programu. Dlaczego?

Hanna Lis przyznaje w magazynie VIVA!, że stacja zrezygnowała z jej programu ponieważ realizacja "Bez planu" była zbyt kosztowna.

(...) w TVN Style dostałam wolną rękę. Mogłam sobie sama wymyślić program. No to wymyśliłam „Bez planu”. Kuchnia – tak, ale pokazana w szerszym kontekście: kulturowym, historycznym, niekiedy nawet politycznym. Taki był mój plan, ale chyba nie do końca okazał się kompatybilny z planem stacji typowo lifestylowej, w dodatku niewielkiej, a więc niedysponującej dużymi budżetami. A ten program był pieruńsko drogi. (...) Chyba się wszyscy trochę przeliczyliśmy, więc na razie ciąg dalszy nie nastąpi - przyznała Hanna Lis w rozmowie z magazynem "Viva!".