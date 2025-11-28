Piątkowy wieczór upłynie widzom TVN-u pod znakiem wielkich emocji. Punktualnie o 20:00 stacja wyemituje drugą część hitu - "Diuna". Fani science fiction nie mogą tego przegapić, tym bardziej, jeżeli nie wybrali się na ten film do kin. Co warto o nim wiedzieć?

Fabuła drugiej części "Diuny"

W drugiej części Paul Atryda staje przed jeszcze większymi wyzwaniami niż wcześniej. Po dramatycznych wydarzeniach z pierwszego filmu, młody bohater próbuje odnaleźć swoje miejsce wśród Fremenów. To właśnie tutaj ma podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale również mogą wpłynąć na przyszłość całego wszechświata.

Paul wkracza na wojenną ścieżkę, zawiera nowe sojusze i staje do walki ze swoimi wewnętrznymi demonami. Chce zapobiec przyszłości, którą jako jedyny potrafi przewidzieć. „Diuna 2” to opowieść o przeznaczeniu, walce o wolność i odkrywaniu własnej tożsamości. Produkcja rozwija wątki rozpoczęte w pierwszej części i wprowadza nowe, które jeszcze bardziej pogłębiają mitologię uniwersum.

Zdjęcia do filmu "Diuna 2" kręcono w dniach od 4 do 5 lipca oraz od 18 lipca do 12 grudnia 2022 roku. Lokacje zdjęciowe obejmowały tak różnorodne i spektakularne miejsca jak Włochy, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Węgry. To właśnie te egzotyczne scenerie nadały filmowi jego niepowtarzalny klimat i wizualną głębię.

Warto również wiedzieć, że pierwotna powieść Franka Herberta, na której oparto scenariusz, została odrzucona przez 23 wydawnictwa, zanim znalazła wydawcę. Ostatecznie książka sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na 12 języków.

Gwiazdorska obsada w "Diunie 2"

"Diuna 2" to prawdziwe widowisko filmowe, które trwa 2 godziny i 46 minut. Reżyserem filmu, podobnie jak pierwszej części, jest Denis Villeneuve, znany z dbałości o detale i umiejętności tworzenia sugestywnych światów.

W rolach głównych ponownie występują:

Timothée Chalamet jako Paul Atryda,

Zendaya jako Chani,

Rebecca Ferguson jako Lady Jessica Atryda.

Obsada ta zapewnia nie tylko rozpoznawalność filmu, ale także wysoki poziom aktorstwa, który z pewnością zadowoli najbardziej wymagających widzów.

"Diuna 2" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2024 roku. Kontynuacja epickiej sagi science fiction przyciągnęła do kin i przed ekrany miliony widzów na całym świecie.



