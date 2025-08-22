TVN opublikował ostatnie nagranie Stanisława Soyki z Sopotu. Łzy same płyną do oczu
To właśnie tak miał wyglądać występ Stanisława Soyki podczas Top of the Top Sopot Festival 2025. W mediach społecznościowych stacji TVN pojawiło się ostatnie nagranie muzyka na scenie. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilka godzin później wydarzyła się tragedia. "Dyskretne pożegnanie artysty ze światem muzyki, który kochał"
Wciąż tak trudno uwierzyć, że Stanisława Soyki nie ma już wśród nas. Niestety, wybitny artysta, który miał wystąpić podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival, odszedł nagle w wieku 66 lat. Zaledwie kilka godzin przed swoim odejściem był obecny na próbie i - jak zwykle - śpiewał z wielką pasją i całym sercem. Nic nie zwiastowało, że niedługo potem wydarzy się taka tragedia.
Oto ostatni raz na scenie Stanisława Soyki. TVN właśnie opublikował nagranie z próby artysty, które wyciska wszystkie łzy...
Śmierć Stanisława Soyki
Przypomnijmy, że wieczorem 21 sierpnia 2025 roku między godziną 20 a 21 Stanisław Soyka został znaleziony martwy w jednym z sopockich hoteli. Lekarz stwierdził zgon artysty, na miejsce przybył także prokurator. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie. Zaplanowano sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
Telewizja TVN, transmitująca koncert, przerwała transmisję festiwalu w chwili, gdy dotarła do niej wiadomość o śmierci Soyki. Czwarty dzień wydarzenia miał potrwać do 23:30, jednak z uwagi na tragedię przedwcześnie zakończono program. Organizatorzy później tłumaczyli, że głównym motywem tej decyzji był szacunek wobec artysty i jego bliskich. Dopiero po ustaleniach z rodziną poinformowano publiczność, wznowiono transmisję z festiwalu i oddano hołd zmarłemu artyście.
Tak miał wyglądać występ Stanisława Soyki w Sopocie
Teraz stacja TVN opublikowała na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych nagranie z próby Stanisława Soyki z Sopotu. Artysta przygotował dla fanów wyjątkowy występ, a jednym z utworów miał być "Absolutnie nic". I właśnie ten fragment został opublikowany przez stację, która transmitowała Top of the Top Sopot Festival 2025.
Ostatnia próba, ostatni raz na scenie. Dyskretne pożegnanie artysty ze światem muzyki, który kochał
Fani w komentarzach nie ukrywają swojego głębokiego poruszenia.
Na miły Bóg. Panie Staszku za wcześnie
Odeszedł wybitny człowiek
Pożegnał się tam, gdzie miejsce było mu bliskie sercu, choć tego nie był świadomy w ten czas
Dziś oglądając to nagranie, naprawdę trudno powstrzymać łzy...
Zobacz także: