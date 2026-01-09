Natasza Urbańska postanowiła zrobić sobie przerwę od codziennych obowiązków i wypocząć w promieniach słońca. Na wakacyjnych zdjęciach prezentuje się olśniewająco, co od razu dostrzegli jej fani. Obsypali ją w komentarzach komplementami zauważając, że z każdym rokiem wygląda coraz młodziej.

30-lecie kariery Nataszy Urbańskiej

Natasza Urbańska to wszechstronna polska artystka - aktorka, piosenkarka i tancerka, która od 30 lat cieszy się popularnością zarówno na scenie, jak i w telewizji. Zyskała uznanie dzięki licznym rolom i występom muzycznym, a w swojej karierze łączy występy sceniczne z działalnością medialną.

Prywatnie Natasza jest żoną reżysera i choreografa Janusza Józefowicza - zawarli związek małżeński w 2008 roku - i razem wychowują córkę Kalinę, która przyszła na świat w tym samym roku. Gwiazda często dzieli się z fanami fragmentami życia rodzinnego w mediach społecznościowych, łącząc intensywną karierę z rolą matki i partnerki. Ostatnio wybrała się także na wypoczynek w tropiki, aby na chwilę odetchnąć od zawodowych obowiązków.

Natasza Urbańska pokazała zdjęcia z wakacji

Wokalistka chętnie publikuje zdjęcia i filmy z egzotycznej podróży, wprawiając w zachwyt swoich obserwatorów. Na jednym z kadrów zaprezentowała się w pełni naturalnej odsłonie, bez grama makijażu i w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Fani nie mogli przejść obojętnie obok takiego widoku. Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. Wielu z nich słusznie zauważyło, że czas się dla niej zatrzymał.

Śliczna figura

Z roku na rok coraz młodsza

Ale Ty jesteś piękna piszą zachwyceni fani Urbańskiej.

