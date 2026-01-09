Tuż po północy pokazała zdjęcia, które wzbudziły sensację. Tak Natasza Urbańska wygląda bez makijażu
Natasza Urbańska, polska wokalistka i aktorka, wypoczywa obecnie wśród tropików, a kadrami z egzotycznych wakacji chętnie dzieli się z fanami. Ostatnie zdjęcia, na których pozuje w wyciętym stroju kąpielowym natychmiast zwróciły uwagę jej fanów. Internauci wręcz oszaleli z zachwytu.
Natasza Urbańska postanowiła zrobić sobie przerwę od codziennych obowiązków i wypocząć w promieniach słońca. Na wakacyjnych zdjęciach prezentuje się olśniewająco, co od razu dostrzegli jej fani. Obsypali ją w komentarzach komplementami zauważając, że z każdym rokiem wygląda coraz młodziej.
30-lecie kariery Nataszy Urbańskiej
Natasza Urbańska to wszechstronna polska artystka - aktorka, piosenkarka i tancerka, która od 30 lat cieszy się popularnością zarówno na scenie, jak i w telewizji. Zyskała uznanie dzięki licznym rolom i występom muzycznym, a w swojej karierze łączy występy sceniczne z działalnością medialną.
Prywatnie Natasza jest żoną reżysera i choreografa Janusza Józefowicza - zawarli związek małżeński w 2008 roku - i razem wychowują córkę Kalinę, która przyszła na świat w tym samym roku. Gwiazda często dzieli się z fanami fragmentami życia rodzinnego w mediach społecznościowych, łącząc intensywną karierę z rolą matki i partnerki. Ostatnio wybrała się także na wypoczynek w tropiki, aby na chwilę odetchnąć od zawodowych obowiązków.
Natasza Urbańska pokazała zdjęcia z wakacji
Wokalistka chętnie publikuje zdjęcia i filmy z egzotycznej podróży, wprawiając w zachwyt swoich obserwatorów. Na jednym z kadrów zaprezentowała się w pełni naturalnej odsłonie, bez grama makijażu i w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Fani nie mogli przejść obojętnie obok takiego widoku. Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. Wielu z nich słusznie zauważyło, że czas się dla niej zatrzymał.
Śliczna figura
Z roku na rok coraz młodsza
Ale Ty jesteś piękna
Zobacz także: Pod osłoną nocy Natasza Urbańska zaskoczyła radosną nowiną. Nie chciała dłużej zwlekać
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.