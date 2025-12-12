Natasza Urbańska nagle zwróciła się do córki. Okazja jest wyjątkowa: "To niewiarygodne"
Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz świętują 17. urodziny córki, Kaliny. Z tej okazji piosenkarka i aktorka pokazała kilka zdjęć nastolatki oraz złożyła jej wzruszające życzenia. Wpis robi furorę w sieci.
Kalina Józefowicz, córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza, 12 grudnia świętuje urodziny - w tym roku już siedemnaste. Piosenkarka pokazała kilka zdjęć nastolatki. Zobaczcie!
Tak dziś wygląda córka Nataszy Urbańskiej
Kalina Józefowicz to owoc miłości Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Przyszła na świat w 2008 roku, kilka miesięcy po ślubie aktorskiej pary. Nie jest tajemnicą, że nastolatka poszła śladami rodziców - jest utalentowana muzycznie, gra w Teatrze Buffo, a na Instagramie publikuje covery wielkich hitów. Jakiś czas temu Urbańska zdradziła, po kim dziewczyna odziedziczyła charakter:
Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć.
Kalina Józefowicz świętuje urodziny
W dniu 17. urodzin Kaliny, Natasza Urbańska na Instagramie złożyła córce niezwykłe życzenia:
Kalina ! Dziś są Twoje urodziny! To niewiarygodne, że nadal patrzę na Ciebie jak na małą córeczkę a jednocześnie każdego dnia zachwycasz mnie swoją mądrością, dojrzałością, wyborami. Życzę Ci abyś zawsze była sobą, odważnie szła przez życie i frunęła wysoko!
Pod postem pojawiła się masa życzeń, także od gwiazd:
Cudna!😍😍😍 Najlepszego Kalina
Wow jak młoda Natalie Portman z Leona!
Kalinie życzymy wszystkiego, co najlepsze!
