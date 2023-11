Kilka dni temu zespół Tulia wziął udział w koncercie „Eurovision in Concert” w Amsterdamie - najważniejszym i największym przedeurowizyjnym wydarzeniem tego typu. Dziewczyny zaprezentowały singiel „Pali się”, który zaśpiewają już podczas pierwszego półfinału do Eurowizji 2019, 14 maja. Ich występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez publiczność! Zagraniczni fani konkursu są zachwyceni wokalistkami z Polski. Czy przez to wzrosną ich szanse na zwycięstwo?

Tulia promuje eurowizyjny utwór w Europie!

Podczas koncertu "Eurovision in Concert” swoje utwory wykonali reprezentanci kilkunastu krajów biorących udział w Eurowizji, wśród nich nie mogło zabraknąć naszej Tulii! Ich występ porwał tłumy!

"One będą czarnymi końmi. Zakwalifikują się do finału i dostaną mnóstwo głosów od telewidzów" „Ich wokale są doskonałe. Kontrola głosu niesamowita. Bardzo podobał mi się ten występ. Poza tym są piękne i świetnie ubrane” „Nie słyszę różnicy pomiędzy wersją studyjną a wykonaniem na żywo. Szacunek!” „Ale niespodzianka! One są świetne! Piosenka nie zrobiła na mnie wrażenia za pierwszym razem, ale teraz kompletnie mi się wkręciła” - to tylko kilka z wielu komentarzy na ich temat

Zobaczcie ich występ poniżej!

Czy taka promocja przekłada się na szanse na wygraną? Tak! Wystarczy tylko wspomnieć o rankingu bukmacherów. Do tej pory Tulia plasowała się na 31. miejscu (na 41), po występie w Amsterdamie awansowała na 29. To tylko dwa oczka w górę, ale należy pamiętać, że dziewczyny z Tulii wezmą również udział w koncertach w Londynie (14 kwietnia) oraz w Madrycie (19-20 kwietnia).

Tulia promuje utwór "Pali się" w różnych europejskich miastach!