Trzecie dziecko? Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel zdradzają, czy ich rodzina się powiększy!

W show-biznesie uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par. Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel zakochali się w sobie 15 lat temu, podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami". Tworzą szczęśliwe małżeństwo, ale nie ukrywają, że w ich życiu nie zawsze było różowo. W wywiadzie z magazynem "Flesz" przyznali, jak pandemia wpłynęła na ich związek i domowe życie. Kasia i Marcin przeżyli ze sobą naprawdę wiele dobrych i tych gorszych chwil. Bywało, że trudno było im się porozumieć, ale właśnie te gorsze momenty bardzo ich wzmocniły. I jako parę, i jako rodzinę. Życiowe motto państwa Hakielów? "W jedności siła", dlatego zawsze stoją za sobą murem i nigdy nie zwątpili w to, że chcą być razem. Czas spędzony w izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa jeszcze bardziej utwierdził parę w przekonaniu, że w życiu warto postawić na rodzinę. Czy to oznacza, że Hakielowie zdecydują się na trzecie dziecko?

Czy Katarzyna i Marcin Hakielowie zdecydują się na trzecie dziecko?

Katarzyna i Marcin są rodzicami dwojga dzieci – Adam ma 10 lat, a Helenka – 6. Hakielowie przyznają, że czas spędzony z dziećmi bardzo pozytywnie wpłynął na cała rodzinę. A oni sami, dzięki zajęciom online mieli okazję odświeżyć sobie wiedzę z podstawówki.

Doceniliśmy wspólnie spędzony czas, którego z racji zobowiązań zawodowych często nam brakowało. Nasze dzieciaki tak szybko rosną! Uświadomiłam sobie, że za chwilę odstawią rodziców na boczny tor, dlatego to ostatni moment, by jeszcze robić coś razem – powiedziała "Fleszowi" Katarzyna Cichopek-Hakiel.

Jak wykorzystali czas epidemii? Adaś i Helenka angażowali się m.in. w zabawy plastyczne, czy drobne prace porządkowe. Kasia i Marcin wpadli na pomysł tańców na dywanie, w których aktywnie brała udział zwłaszcza ich córka. Przy okazji gwiazda "M jak miłość" zrobiła generalne porządki, posprzątała garderobę i pomyła wszystkie okna. Odkryła też nową pasję – ogrodnictwo.

Ja też sprawdziłem się w nowej roli (śmiech). Przyspieszyliśmy start naszej platformy tanecznej Tanieconline.com, która miała ruszyć w wakacje. W pewnym momencie byłem nie tylko choreografem, lecz także kamerzystą i dźwiękowcem. Poza tym razem z Kasią aktywnie działaliśmy na TikToku i na Instagramie. Obowiązkami dzielimy się po równo. Całe szczęście, oboje potrafimy wszystko zrobić w domu. No dobra, chyba przesadziłem, ja nie potrafię wszystkiego, ale Kasia – tak – mówi Marcin Hakiel.

Nie da się ukryć, że minione trzy miesiące Hakielowie poświęcili na powrót do formy. Internauci pisali, że aktorka wyraźnie zeszczuplała i wygląda jak... seksowna kocica! Kasia zarzeka się, że wcale nie schudła za dużo, za to jej mąż zrzucił ponad 10 kilogramów! Jak mu się to udało?

Nie schudłam dużo. Za to Marcin zrzucił ponad 10 kilogramów, więc mam teraz w domu seksownego kocura (śmiech). Z wygody stosujemy dietę pudełkową – ja zjadam posiłki o wartości 1500 kalorii, Marcin – 1800, bo był na lekkiej redukcji. Uwielbiamy sport: rowery, taniec, bieganie. Przez ostatnie tygodnie wykonywałam treningi dostępne w internecie i piłam dużo wody. Naprawdę moja obecna waga i figura wyszły niechcący – tłumaczy w rozmowie z "Fleszem Kasia".



Mąż gwiazdy podkreśla, że choć z Kasią bardzo się różnią, to ma w niej bratnią duszę i przyjaciela. Docenia też wszystkie wspólnie spędzone dni. Rodzinę, którą udało im się stworzyć i która dla nich obojga jest największą wartością. Czy jako rodzice nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa?

Jestem mamą sześciorga dzieci! Mam dwoje własnych i czworo serialowych oraz dodatkowo piątkę chrześniaków. Spokojnie mogę otwierać małe przedszkole – śmieje się Kasia.

A jak na opcję powiększenia rodziny zapatruje się Marcin Hakiel? Przeczytacie w nowym "Fleszu".

Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel tworzą zgodne małżeństwo od 12 lat.