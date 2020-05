15 lat temu Kasia Cichopek i Marcin Hakiel wygrali "Taniec z Gwiazdami". Pamiętacie ich występy? Zobaczcie!

Kasia Cichopek oraz Marcin Hakiel w 2005 roku wzięli udział w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami", emitowanej jeszcze w TVN! Dzięki fantastycznym występom doszli do zwycięstwa, ale wygrali nie tylko "Kryształową Kulę", ale również miłość - do dziś są szczęśliwym małżeństwem, mają dwójkę dzieci - Helenę i Adama, i na szczęście, często powracają do swoich występów w programie! Marcin Hakiel na Instagramie przypomniał gorącą rumbę w ich wykonaniu oraz kultowego już freestyle'a!

Kasia Cichopek w "Tańcu z Gwiazdami" - występy

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel od samego początku zbierali bardzo wysokie noty od jurorów i zajmowali pierwsze miejsca w głosowaniu publiczności w każdym odcinku. Za romantyczną rumbę i finałowego freestyle'a, inspirowanego filmem "Dirty Dancing", oczywiście otrzymali najwyższe noty (wówczas 40 punktów). Fani są zachwyceni filmami opublikowanymi przez męża gwiazdy "M jak miłość" i proszą o więcej, gdyż w sieci nie można obejrzeć żadnej z edycji, emitowanej na TVN.

Pamiętacie występy Kasi i Marcina w tanecznym show sprzed 15 lat? Zobaczcie!

W wielkim finale Kasia i Marcin pokonali Małgorzatę Foremniak i Rafała Maseraka.