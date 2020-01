Trzecia edycja "The Voice Kids" jest hitem czy klapą TVP? Wyniki oglądalności mogą zaskakiwać!

Ile osób ogląda "The Voice Kids"? Trzecia edycja talent show z udziałem dzieci jest hitem czy klapą zimowej ramówki Telewizyjnej Dwójki? Wyniki oglądalności programu są jednoznaczne! Najnowsza odsłona "The Voice Kids" ruszyła 1 stycznia. Tym razem występy młodych talentów oceniają: Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć sześć odcinków show (w sobotnie wieczory TVP2 emituje dwa odcinki). Czy w tym czasie program przyciągał miliony widzów przed telewizory?

"The Voice Kids" hitem TVP!

Okazuje się, że trzecia edycja "The Voice Kids" to prawdziwy hit ramówki TVP. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl muzyczne talent show ogląda średnio 2,35 mln widzów! Co więcej, okazuje się, że program ma lepsze wyniki oglądalności niż druga edycja "The Voice Kids" pokazywana rok temu. Show zyskało 310 tysięcy widzów. Telewizyjna Dwójka w czasie nadawania trzeciej edycji hitu z udziałem dzieci jest na pozycji lidera na rynku telewizyjnym. Na drugim miejscu znajduje się Polsat, trzecie zajmuje Telewizyjna Jedynka, a na czwartej pozycji jest TVN.

Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl najwięcej osób obejrzało odcinek show wyemitowany 4 stycznia o godzinie 21:05. "The Voice Kids" śledziło wówczas 2,60 mln osób!

Wy również oglądacie trzecią edycję "The Voice Kids"? Macie już swoich faworytów?

Show jest prawdziwym hitem TVP!