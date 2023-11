Co wydarzy się w trzecim sezonie serialu "Lombard. Życie pod zastaw"? Już wkrótce fani będą mogli zobaczyć nową odsłonę serialu, i jak się okazuje bohaterów produkcji emitowanej w TV Puls czekają wielkie zmiany! Jakie? My już wiemy! Mateusz Murański, czyli Adek, zdradził nam kulisy serialu i opowiedział, co wydarzy się w nowych odcinkach kolejnej serii hitu "Lombard. Życie pod zastaw". Okazuje się, że w trzecim sezonie w lombardzie pojawi się ktoś, kogo widzowie doskonale już znają... Kto to będzie?

Posłuchajcie, co powiedział nam Mateusz Murański, serialowy Adek!

Co wydarzy się w trzecim sezonie serialu "Lombard. Życie pod zastaw".