Trendy wiosna 2020. Anna z "Rolnik szuka żony" w sukience idealnej na wiosnę!

Ania z "Rolnik szuka żony" znów zachwyciła swoją stylizacją! Uczestniczka hitowego programu TVP 1 już w telewizji zachwycała modnymi lookami, które podkreślały idealnie jej figurę. Po programie Ania rozkręciła się bardziej. Niedawno mogliśmy podziwiać jej jeansowy total look, a teraz przyszedł czas na stylizację z piękną żółtą sukienką w roli głównej.

Ania z "Rolnik szuka żony" postawiła na dresową sukienkę o długości maxi w żółtym kolorze ("Stars of Hollywood", 249 złotych). Dobrała do niej ramoneskę w morskim kolorze oraz sneakersy (Badura, 329 złotych). Całość wyglądała wiosennie i bardzo modnie, a co najważniejsze - z pewnością była wygodna, wręcz idealna na wiosenny spacer!

A wy jak oceniacie look Ani? Też jesteście na tak?

Anna z "Rolnik szuka żony" w żółtej sukience ze sklepu "Stars of Hollywood". Kosztuje 249 złotych. Sukienki w intensywnych kolorach, zwłaszcza o długości maxi, to totalny must have wiosny i zbliżającego się lata. Pamiętajcie o tym, szukając ich w sklepach online!

Ania z "Rolnik szuka żony" do całości dobrała białe sneakersy z Badury, 329 złotych. Buty dzięki żółtym akcentom świetnie pasują do sukienki.