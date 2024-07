Tej wiosny na wybiegach królowały odważne kroje, mocne kolory i printy. Razem z marką L’Ame de Femme prześledziliśmy kilka trendów na nadchodzący sezon wiosna/lato 2017. Zobaczcie, co będziemy nosić!

Najlepsze jakościowo tkaniny, precyzyjnie zaprojektowane i skonstruowane modele oraz inspiracje zaczerpnięte z tego, co najlepszego miał w modzie do zaoferowania XX wiek. To wyznaczniki marki L’AF stworzonej z naturalnej potrzeby kreowania piękna i elegancji.

L’AF istnieje od 2014 roku i już jest obecne aż na 8 rynkach w Europie i Azji. Markę pokochały polskie gwiazdy. W ubraniach L'AF mogliśmy oglądać m.in. bussiness woman Anetę Kręglicką oraz piosenkarkę Justynę Steczkowską.

Projektantką marki jest młoda, kreatywna i świadoma swojej wartości kobieta. Alla Scura jako zapracowana mama i żona doskonale wie, jakie wyzwania stawia przed współczesnymi kobietami świat, dlatego jej marka L’AF w naturalny sposób stała się sprzymierzeńcem ambitnej kobiety.

Razem z założycielką L’AF Allą Scurą i Rafałem Tylickim – dyrektorem kreatywnym marki L’AF, który przez 7 lat pracował dla marki ZIEŃ, a od 2 lat współpracuje z Anetą Kręglicką – prześledziliśmy trendy na nadchodzący sezon.

Co nosić, żeby modnie wyglądać wiosną i latem?

Flower power

W nadchodzącym sezonie wiosennym musimy w pełni przyjąć charakter wiosny – będziemy nosić ubrania w odważne kwiatowe printy.

Pomimo że kwiatowe motywy zdają się nie być czyś przełomowym, to w tym roku tchną świeżością. Widać, że projektanci przy tworzeniu kolekcji inspirowali się ubiorem kobiet z lat 70.

Tej wiosny stawiamy też na zwiewne tkaniny – sposób na to, żeby poczuć się extrakobieco. Lekkie, delikatne i szykowne sukienki nie wymagają dodatków, same w sobie tworzą kompletny look.

Graffiti zone

Mocne graficzne wzory w połączeniu z sylwetkami inspirowanymi latami 70. to kolejny trend, który będzie królował tej wiosny.

Na wybiegach można było oglądać także bardzo odważne kolory i wzory geometryczne.

Back to the 70’s

We wszystkich trendach nieustannie przewija się temat lat 70. Projektanci w tym roku szczególnie upodobali sobie tę erę.

Do swoich kolekcji bardzo odważnie włączyli sylwetki, kroje i printy, które robiły furorę prawie 50 lat temu. Trzeba przyznać, że świetnie wyglądają na kobiecie z XXI wieku!

Sweet pink

Wiosną możemy poczuć się przez chwilę jak słodkie dziewczynki. W kolekcjach królują róże i lekkie fiolety.

Jednak pomimo że słodkie, to dzięki nowoczesnym krojom zyskują dużo charakteru.

Shades of blue

To jednocześnie bardzo łatwy i popularny kolor – przewijał się w niemal wszystkich kolekcjach przez ostatni rok. Niebieski będziemy nosić i tej wiosny. Nic dziwnego, że aż trzy niebieskie odcienie znalazły się w raporcie najmodniejszych kolorów na wiosnę 2017 stworzonym przez Instytut Pantone.

Modne będą zarówno lekkie błękity, soczyste lazury, jak i ciemniejsze, niemal granatowe, niebieskości.

Całą kolekcję L'AF znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej marki oraz na EyeForFashion.pl - sklepie on-line.

Zobacz film z pokazu mody kolekcji wiosna/lato 2017 marki L'AF:

