Trendy lato 2020. Top 5 makijaży na lato! Zobacz co będzie rządzić w te wakacje! 

Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, już poszukujemy trendów, które będą prawdziwymi hitami w najbliższe wakacje. Dzisiaj przedstawimy Wam 5 makijażowych propozycji dzięki którym nie tylko będziecie wyglądać oszałamiająco, ale także modnie!

To właśnie te makijaże będą rządzić w te wakacje. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie top 5 trendów w makijażu na lato 2020!

Trendy lato 2020. Top 5 makijaży na nadchodzące wakacje!

1. Czerwone usta

Czerwone usta nigdy nie wyjdą z mody! Odcieni tego koloru jest wiele, ale w lecie postawcie na jego soczystą i rześką barwę. Do tego delikatny makijaż oczu - wystarczy lekko podkreślić rzęsy i absolutny klasyk, a przy okazji wakacyjny trend gotowy. Taki make up zajmie Ci nie więcej niż 5 minut! Czerwone usta świetnie pasują zwłaszcza kobietom o ciemniejszej, jednak w lecie łatwo przecież o piękną opaleniznę, dlatego koniecznie postawcie na ten odważny kolor!

East News

2. Pastele

Tegoroczne lato będzie należało do pastelowych kolorów! Delikatne róże, błękity, fiolety czy zielenie będą rządzić w te wakacje na naszych powiekach. Można je łatwo ze sobą połączyć, co dodatkowo da efekt WOW! Delikatne podkreślenie rzęs i błyszczyk na ustach sprawią, że nie będzie można oderwać wzroku od tego makijażu. Spróbujecie?

3. Rozświetlony "no make up"

Lato wiąże się oczywiście z wysokimi temperaturami, a co za tym idzie, nasz makijaż często "spływa" nam z twarzy. Na szczęście w tym sezonie modny będzie rozświetlony "no make up"! Wystarczy zatem kilka muśnięć rozświetlacza na naszej twarzy, w kącikach oczu i na łuku kupidyna, aby wyglądać nie tylko świeżo, ale też modnie! To idealna propozycja dla Pań, które na co dzień raczej nie spędzają wiele czasu na wykonywaniu makijażu.

East News

4. Eyeliner

Eyeliner po dłuższej przerwie wraca do trendowych łask. Jeżeli lubicie podkreślać oczy czarną kreską, to mamy dobre wieści - w to lato będzie to naprawdę hot!

East News

5. Różowe usta

Nie tylko czerwień na ustach będzie trendować latem. Również intensywny róż będzie modny już w te wakacje! Taki makijaż będzie świetnie pasował blondynkom z niebieskimi oczami! Odważycie się na tak intensywny kolor na waszych ustach?

East News

Koniecznie dajcie znać który trend spodobał Wam się najbardziej! Każda z Pań na pewno wybierze coś idealnego dla siebie, aby być modną latem 2020!