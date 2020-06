Trendy lato 2020. Te kolory paznokci będą wakacyjnymi hitami! 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie, każda z nas chce wyglądać pięknie i stylowo. Jak wiadomo wizytówką kobiety są zadbane dłonie, dlatego właśnie nadszedł czas, aby pomyśleć nad kolorami, które znajdą się w najbliższym czasie na naszych paznokciach! Jeśli chcesz być na topie, to koniecznie zapoznaj się z listą kolorów, które będą hitami w te wakacje. Przedstawiamy Wam 5 absolutnych trendów na lato 2020!

Te kolory będą rządzić w wakacje na naszych paznokciach!

1. Pastelowe odcienie

Ten rok zdecydowanie należy do pasteli! Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na french w pastelowych odcieniach, ombre, czy też po prostu na jednolity manicure, to właśnie pastele będą strzałem w dziesiątkę. Na pewno zobaczycie go na paznokciach u wielu kobiet.

2. Odcienie niebieskiego

Błękit, turkus, lazur, szafir i wszystkie inne odcienie niebieskiego koloru, będą w te wakacje jak najbardziej hot. Klasyczna czerwień w tym sezonie odejdzie w zapomnienie na rzecz właśnie tego koloru. Jeśli zatem w swojej kosmetyczce brakuje ci niebieskich lakierów, to najwyższy czas je skompletować!

3. Neonowy żółty

Jedne go kochają, drugie zdecydowanie za nim nie przepadają i kompletnie nie widzą go na swoich dłoniach. Jedno jest jednak pewne - neonowy żółty kolor pojawi się na paznokciach u wielu kobiet, ponieważ będzie absolutnym wakacyjnym hitem. Będzie świetnie wyglądał z opaloną skórą.

4. Soczysta pomarańcza

Ten kolor jest bardzo chętnie wybierany przez panie w okresie wakacyjnym. Mamy zatem bardzo dobrą wiadomość - to właśnie odcienie pomarańczowego są absolutnym wakacyjnym hitem 2020! Opalenizna dodatkowo podkreśli głębie koloru. Jeśli chcecie być jeszcze bardziej hot, to zdecydujcie się na matowe wykończenie.

5. Biel

Biel to oczywiście klasyka, ale chyba jeszcze nigdy wcześniej nie było o niej tak głośno jak w tym sezonie. Jeśli zatem jeszcze nie zdecydowałyście z jakim kolorem na paznokciach rozpoczniecie nadchodzące wakacje, to zdecydowanie warto skłonić się ku bieli.

I jak? Macie już wybrany kolor, który najczęściej pojawi się na Waszych paznokciach? Koniecznie dajcie nam znać! My na pewno przetestujemy te wszystkie najmodniejsze kolory na lato 2020! Jeśli jednak chcecie się dodatkowo zainspirować również ciekawymi wzorami, to koniecznie poszukajcie ich na Instagramie pod hashtagiem #summernails! Do wyboru już teraz macie ponad 2,7 mln pięknych i ciekawych propozycji!