Trendy lato 2020. Te paznokcie będą wakacyjnym hitem! Zobaczcie sześć gorących propozycji

Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, każda z nas poszukuje już inspiracji na modne wzory i kolory na naszych paznokciach. Zadbane dłonie to wizytówka kobiety, więc dobrze by było dowiedzieć się, co będzie trendować w lecie 2020 roku!

Ze względu na pandemię koronawirusa, wiele z nas zdecydowało się na wykonywanie manicure samodzielnie w domu. My chcemy Wam przedstawić kilka propozycji wzorów i kolorów, które będą absolutnym hitem tego lata, a do tego można je wykonać w łatwy sposób. Już teraz są to prawdziwe hity Instagrama - czas, aby zagościły na Twoich dłoniach. Sprawdźcie!

Trendy lato 2020 - te wzory i kolory na paznokciach będą prawdziwymi hitami!

1. Pastelowy french

French to absolutna klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody. Jednak w tym roku absolutnym hitem będzie nie klasyczna biel na końcach paznokcia, a... pastelowe kolory! Pastele w tym sezonie są absolutnym numerem jeden! Pomysły na tego rodzaju french znajdziecie na Instagramie pod hashtagiem pastel tips.

Nie martwcie się, jego wykonanie jest naprawdę proste. Poniżej macie krótką instrukcję jak krok po kroku wykonać jeden z najbardziej hot manicure na lato 2020!

2. Pastel Ombre

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, to pastele będą rządzić latem na naszych paznokciach. Jeśli nie jesteście fankami frencha, to oczywiście możecie wykonać także piękne, pastelowe ombre! Taka stylizacja paznokci to gwarancja elegancji, klasy i bycia na topie w najbliższe wakacje!

3. Neon Mat

Jeśli jednak pastelowe kolory Was nie przekonują, to z pewnością spodoba Wam się ta propozycja. Neon na paznokciach w tym roku jest jak najbardziej hot, jeśli zdecydujemy się na jego wersję matową. Zrezygnujcie z połysku i cieszcie się kolejnym fantastycznym paznokciowym trendem 2020!

4. Aztec Nails

Tak - ten wzór nie zniknie z trendów również w tym roku, dlatego w najbliższe wakacje z pewnością zobaczycie go u rzeczy kobiet. Jeżeli jeszcze zestawicie go w macie, to będzie to look idealny. Tylko spójrzcie jak pięknie wyglądają!

Poniżej możecie zobaczyć jak krok po kroku wykonać to zdobienie:

5. Stiletto Nails

Tym razem podpowiadamy, jaki kształt paznokcia będzie najbardziej hot. Okazuje się, że to właśnie paznokcie stiletto! Ten kształt paznokci lansują najwięksi znawcy mody i manicurzyści ze Stanów Zjednoczonych oraz ich wierne klientki jak Beyonce czy Rihanna. Stiletto nails są bardzo "drapieżne" i zdecydują się na nie wyłącznie odważne kobiety - jest to wersja popularnych migdałków, z końcówką spiłowaną w... szpic! Skusicie się na nie?

6. Pop Comic Nails

Pop nails to istne tutti frutti na Twoich paznokciach! Eksplozja barw i kolorów oraz niekonwencjonalnych połączeń to właśnie to, czego oczekujemy na lato 2020! Świetnie uzupełnią ekstrawaganckie, wakacyjne stylizacje.

Poniżej możecie zobaczyć jak wykonać podobny wzór samodzielnie!

Jak Wam się podoba to zestawienie? Czy macie już swojego faworyta, który najczęściej będzie gościł na Waszych paznokciach? Te propozycje zagwarantują Wam, że przez całe wakacje będziecie posiadaczkami najbardziej hot paznokci na lato 2020!