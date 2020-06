Trendy lato 2020. Ta torebka za 79 złotych jest ładniejsza od nowego modelu Prady!

Zwierzęce wzory to już przeszłość? Nic z tych rzeczy! Jest wręcz przeciwnie - zwierzęce motywy, w tym zwłaszcza wężowa skóra, mają się bardzo dobrze! Świadczyć o tym może chociażby fakt, że na pokazach m.in. Balenciaga modelki nosiły ze sobą piękne skórzane torebki, właśnie ze zwierzęcym motywem.

Torebki w zwierzęcy wzór, Balenciaga, sezon wiosna/lato 2020/EastNews

Podobne torebki lansowane były również przez Moschino czy Pradę. Cały czas najbardziej przebija się wężowa skóra.

Moschino, Prada - torebki z pokazów wiosna/lato 2020/EastNews

Prada stawia w sezonie wiosna/lato 2020 przede wszystkim na torebki z wężową lub krokodylą skórą w roli głównej.

Prada, torebki, sezon wiosna/lato 2020/EastNews

W sieciówkach dostępnych w Polsce udało nam się znaleźć kilka torebek, które idealnie wpisują się w te klimaty. Oto one!

Zobacz także: Hitowa torebka na lato 2020 w Lidlu za 54,90 zł! Każda Instagramerka taką już ma

1. Nasz wybór jeden to chyba najodważniejsza propozycja z tego zestawienia. Limonkowa torebka na ramię w zwierzęcy wzór sprawi, że będziesz wyróżniać się nawet z daleka! Zachowany został w tej torebce jedynie klasyczny kształt - to kultowa listonoszka. Cała reszta to totalne szaleństwo! Jenny Fairy, 79,99 zł

Torebka na lato 2020 w wężowy wzór, Jenny Fairy, CCC

2. Nasz numer dwa to również odważna propozycja. Tym razem postawiliśmy na pomarańcz zmiksowaną z wężowym wzorem i... łańcuchami! Jenny Fairy, 79,99 zł

Torebka na lato 2020 w wężowy wzór, Jenny Fairy, CCC

3. Na koniec zostawiliśmy propozycję dla kobiet, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze zwierzęcymi wzorami, szara torebka o półokrągłym kształcie w wężowy wzór to prawdziwa perełka. Dzięki prostemu fasonowi ten model sprawdzi się przy wielu eleganckich zestawach, jak i przy codziennych outfitach. To właśnie ta torebka swoim wyglądem najbardziej przypomina torebkę z pokazów Prady na sezon wiosna/lato 2020. Deezee, 79,99 zł