Paulina Sykut kocha modę i doskonale wie jak się nią bawić. Prezenterka uwielbia łączyć delikatny kobiecy styl z codzienną wygodą. Paulina pokochała supermodne sportowe buty z H&M na hitowej plecionej podeszwie z juty. Ten boho akcent w 100% kojarzy się latem, a w dodatku jest najbardziej pożądany przez miłośniczki trendów!

Paulina połączyła ulubieńców z H&M z pięknymi kobiecymi sukienkami, które również dostępne są w przystępnym cenach.

Trendy 2020: Paulina Sykut w butach z H&M i sukienkach Laurella

Obuwie na plecionej podeszwie w każdym stylu to najbardziej pożądane dodatki lata 2020. W tym sezonie rządzą sandałki, koturny a nawet sportowe obuwie na słomianych lub jutowych plecionych platformach. Pasują do większości stylizacji. Będziesz wyglądać dobrze na sportowo, w stylu boho, a również wtedy kiedy zależy Ci na elegancji. Nie wierzysz? Spójrz na kobiece stylizacje Pauliny Sykut. Prezenterka wyróżnia się swoim kobiecym stylem. Ostatnio pokochała sportowe buty na plecionej jutowej podeszwie z H&M. Ten model dostępny jest w cenie 129,99 zł i można go kupić w trzech kolorach: białym, czarnym oraz brązowym. Paulina łączy letnie buty z krótkimi zwiewnymi stylizacjami. Między innymi z dziewczęcymi kreacjami od marki Laurella. Zarówno z bezpiecznym wzorzystym modelem (dostępnym za 199 zł) jak i odważnym krzykliwym neonem (dostępny za 179 zł). Efekt? Elegancko ale jednocześnie wygodnie!

Zobacz także: To najmodniejsze buty na lato 2020. Oto 10 par z Zara, Reserved, H&M za mniej niż 100 złotych

Paulina Sykut pokochała te sportowe obuwie z plecioną podeszwą. To model z H&M, który kosztuje 129,99 zł.

Mat. promocyjne

Ten model butów idealnie sprawdza się nie tylko w sportowych stylizacjach na co dzień ale pasują do kobiecych sukienek. Paulina Sykut połączyła je z sukienką Laurella za 199 zł.

Instagram

Idealnie pasują również do sukienek o intensywnym kolorze. Ten model sukienki również pochodzi od marki Laurella i trzeba za niego zapłacić 179 zł.