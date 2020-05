Trendy lato 2020. Oto 7 dodatków z H&M, Reserved, Zara do 30 złotych, które podkręcą każdy look

Każda kobieta wie, że nawet najmniejszy detal jest w stanie podkręcić każdą, absolutnie każdą stylizację. Dlatego jeśli nie chcesz wydawać fortuny na zmianę szafy z zimowej na wiosenno-letnią, zamiast w nowe ubrania, zainwestuj w kilka nowych dodatków. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 7 topowych dodatków, które dostępne są w sieciówkach w Polsce. Są wśród hitowe w tym sezonie apaszki (które mogą posłużyć również jako opaski), gumki do włosów, oczywiście okulary przeciwsłoneczne czy najmodniejsze latem kolczyki w kształcie kół. Łączą je dwie rzeczy - wszystkie są ultramodne i ultratanie. Każdy z akcesoriów, które widzicie poniżej, kosztują mniej niż 30 złotych. Na który z nich się skusisz?

1. Co powiesz na piękną chustę, którą możesz potraktować jako opaskę do włosów albo apaszkę? Ta, którą widzicie poniżej, dostępna jest w H&M za 29,99 zł.

2. Must have na wiosnę i lato 2020 to piękne kolczyki w kształcie koła - te z Zary kupicie za 25,90 zł.

3. A co powiesz na odjechane skarpetki w groszki - najmodniejszy wzór wiosny i lata 2020? Skarpetki Gabriella "Joy" kosztują teraz 9,91 zł (przecenione z 12,40 zł).

4. Żeby już totalnie poczuć klimat lata, nie zapomnij o najbardziej wakacyjnych butach czyli... japonkach. Te czarno-różowe dostępne są w Reserved za 25,90 zł.

5. "Think pink!" Okulary przeciwsłoneczne, 19,99zł, Sinsay

6. Latem wiążemy włosy, żeby było nam wygodniej. Ale pamiętaj wygodnie, może również znaczyć stylowo. Zwłaszcza kiedy postawimy na boskie gumki do włosów! Zestaw gumek do włosów 29,99 zł, Cropp

7. Na koniec zegarek! Różowy zegarek Otherwise, Born2Be, 19,99 zł