Trendy lato 2020. Małgorzata Kożuchowska w butach z CCC za 139 złotych. Ten model i kolor to hit wakacji!

Małgorzata Kożuchowska jest zdecydowanie jedną z najbardziej stylowych gwiazd w polskim show biznesie, która swoim talentem i kreacjami oraz wyrafinowanym poczuciem stylu od lat zachwyca, nie tylko swoich fanów. Ostatnio gwiazda wrzuciła na swój Instagram zdjęcie, na którym naszą uwagę przyciągnęły niesamowite zamszowe mokasyny, które wpisują się w najnowsze trendy na wiosnę i lato 2020! Zobaczcie jak wyglądają!

Małgorzata Kożuchowska w stylowych mokasynach z CCC

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i prawdziwą ikoną stylu. Jej każde stylizacje zarówno te na czerwony dywan jak i na co dzień, zawsze są szeroko komentowane przez media, ale również służą za inspirację dla milionów kobiet. Na swoich profilach w mediach aktorka bardzo często pokazuje swoje looki zarówno te eleganckie jak i domowe. Ostatnio postawiła na luźniejszy zestaw, gdzie ma na sobie bluzę z kapturem, dżinsy i wygodne musztardowe mokasyny, które zachwyciły jej fanki! Tylko spójrzcie jak się prezentuje!

Choć aktorka słynie z najpiękniejszych kreacji i luksusowych dodatków od największych projektantów, równie chętnie sięga po popularne sieciówki. Modne buty które ma na sobie pochodzą z najnowszej kolekcji CCC.

Mat. prasowe

Piękny musztardowy kolor, zamszowy materiał i chwosty to klasyka na lata, a co najważniejsze pasują dosłownie do wszystkiego! Lniany garnitur, szorty czy sukienka to idealne połączenie na letnie słoneczne dni. Kupicie je w pięciu kolorach i kosztują jedyne 139 zł! Jak wam się podobają?