Trendy lato 2020. Anna Lewandowska w gumowych sandałach Chanel za 4 tysiące złotych. Są tak brzydkie, że aż ładne?

Anna Lewandowska założyła zwykłe gumowe sandały? O nie! To z pewnością nie są zwykłe buty! To jeden z najnowszych modeli sandałów na lato od Chanel. Gumowe sandały, na które zdecydowała się Ania, naszym zdaniem przypominają nieco... crocsy, o których mówi się, że są tak brzydkie, że aż ładne! Coś w tym rzeczywiście jest, kiedy patrzymy na zdjęcie poniżej.

Zobacz także: Oto 10 najmodniejszych par sandałków, których nie zdejmiesz aż do jesieni

Sandały Anny Lewandowskiej od Chanel są z pewnością ultrawygodne. Mają grubszą, ale zdecydowanie miękką podeszwę, dlatego świetnie amortyzują nasze ruchy. Zapięcia w postaci trzech pasków dodatkowo stabilizują stopę - Ania jest w drugiej ciąży, dlatego wygoda jest teraz dla niej priorytetem. Jeśli spodobały się wam sandały Ani, mamy dla was dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że są nadal dostępne w sprzedaży. Zła jest taka, że aby sobie na nie pozwolić, musielibyście wydać na nią minimum jedną pensję...

Gumowe sandały od Chanel kosztują ponad 4 tysiące złotych (przy obecnym kursie nawet 4500 zł!). To naprawdę wysoka cena, dlatego zachęcamy was do obejrzenia sandałów Ani, a następnie do sprawdzenia niżej, jakie inne sandały w tym stylu możesz mieć już za 89 złotych!

Sandały od Chanel kosztują ponad 4 tysiące złotych.

Co ciekawe, bardzo podobne model znajdziecie teraz w wielu sieciówkach, np. w Zara, The North Face, Mellisa czy Lee Cooper. Oto pierwsza propozycja od Moschino, na stronie Eobuwie.pl kupicie je za 439 złotych. Urocze piankowe i bardzo wygodne sandały to podstawa letnich spacerów!

Gumowe sandałki, ale nieco subtelniejsze, ma w swojej ofercie marka Crocs. Są obecnie przecenione ze 139 na 129 złotych.

Kolejne sandałki to propozycja od Mellisy. Wcześniej kosztowały 499, teraz mogą być wasze dokładnie za połowę ceny - czyli za 249 złotych.

Te, które widzicie poniżej, znajdziecie właśnie w tej sieciówce. Kosztują 399 złotych.

Wielobarwne sandały na płaskiej podeszwie również znajdziesz w Zarze. Te kosztują 119 zł.

Nasz następny wybór to sandały od The North Face za 199 złotych.

A co powiesz na propozycję od Lee Cooper? Kosztują 89 złotych na stronie Eobuwie.pl.

Kolejna propozycja to sandały marki Mellisa. Są teraz przecenione z 379 na 249 złotych! Są super!