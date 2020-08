Trendy jesień 2020. Te 5 par butów z wyprzedaży to must have zbliżającej się jesieni. Ugly sneakers znów są hitem Instagrama!

Wyróżnij się albo zgiń! Tej jesieni zainwestuj w sneakersy, dzięki którym będziesz błyszczeć z daleka. Twoja nowa para sneakersów może być jesienią i zimą tak bardzo odjechana, jak tylko zechcesz. Szalone, czasem niepasujące do siebie pozornie kolory? Proszę bardzo! Gruba podeszwa na traktorze? Oczywiście! A może panterka połączona z fluorescencyjną limonką? Lepiej być nie może! Eksperymentuj, baw się i w niczym się nie ograniczaj! Część kolekcji na sezon jesienny możecie już znaleźć w sieciówkach takich jak H&M, Zara, Reserved, CCC czy Deichmann, są to jednak kolekcje niepełne, dlatego my postanowiliśmy zebrać modele, które możesz kupić online.

Poniżej zobacz 5 wybranych przez redakcję Party.pl modeli sneakersów na sezon jesień/zima 2020, w których się zakochasz - i to ze wzajemnością! Oto one!

1. Kolorowe sneakersy SKECHERS na sezon jesień/zima 2020. Są teraz na wyprzedaży i kosztują 269 złotych (wcześniej 339 zł). Gruba biała podeszwa w połączeniu z intensywnymi kolorami to jest coś, co kochamy!

2. Tego modelu nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. To oczywiście kultowy już model Adidas Falcon, w którym zakochała się na zabój między innymi Kylie Jenner. Ten model kosztuje 399 złotych. I jest boski!

3. Kolorowe sneakersy marki STEVE MADDEN to naprawdę odjechana propozycja dla odważnych miłośniczek mody. Motyw zebry, intensywny żółty i pomarańczowy kolor, a do tego pudrowy róż. Czy tu dzieje się za dużo? Absolutnie nie! Cena tego modelu to 419 zł (wcześniej 519 zł).

4. Te sneakersy to dopiero szaleństwo! Piękny fiolet w połączeniu z kilkoma kolorami to zdecydowanie nasz wybór. Sneakersy marki FLOWER MOUNTAIN kosztują obecnie 519 zł (wcześniej prawie 800 zł!).

5. W naszym zestawieniu znalazła się również nieco bardziej stonowana propozycja. Oto białe sneakersy Skechers z wyprzedaży na Eobuwie.pl. Kosztują 239 zł (wcześniej 299 zł). Zwróćcie uwagę na detale, takiej jak srebrne perełki. My je kochamy!

Na które z nich się zdecydujesz?