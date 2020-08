Trendy jesień 2020: Tę kurtkę uwielbia m.in. Anna Lewandowska, a w Lidlu będą podobne za 79 zł

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a w ofertach wszystkich sieci pojawiają się kolekcje na nowy sezon. Okazuje się, że modne ubrania i dodatki czekają też w propozycjach marki Lidl na jesień 2020. Już od 3 września do sklepów trafią modne ramoneski i kurtki, które idealnie sprawdzą się w jesiennych stylizacjach.

Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę, bo podobny model jakiś czas temu nosiła Anna Lewandowska. Gwiazda pokochała czerwoną ramoneskę marki Zaquad, która kosztowała 720 zł, a teraz okazuje się, że kurtkę w podobnym stylu kupimy w Lidlu za uwaga... 79 zł.

Czerwona ramoneska idealna na jesień 2020 w ofercie Lidla!

Ramoneski nie wychodzą z mody, a czerwony model to doskonała alternatywa dla ponadczasowej czarnej kurtki. Anna Lewandowska też pokochała czerwoną ramoneskę i nosiła ją do wielu codziennych stylizacji. Teraz kurtkę w stylu gwiazdy można będzie kupić w Lidlu! To świetna wiadomość dla kobiet, które lubią szukać prawdziwych perełek za niewielkie pieniądze.

W ofercie Lidla oprócz czerwonej kurtki znajdziemy też ramoneski w kolorze: czarnym, szarym i bordowym. W dyskoncie od 3 września dostępne będą również trzy modele kurtek o wyglądzie zamszu. Wszystkie propozycje kurtek kupimy za 79 zł!

W jesienniej ofercie dyskontu czerwona ramoneska w stylu Anny Lewandowskiej będzie dostępna już za 79 zł.

Te kurtki idealnie sprawdzą się na jesień i będą dostępne w Lidlu już od 3 września.