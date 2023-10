Anna Lewandowska niedawno wybrała się na rodzinny wyjazd w góry. Trenerka umieściła w mediach społecznościowych relację z wyprawy i opublikowała kilka swoich stylizacji. Okazuje się, że codzienne zestawy gwiazdy - tradycyjnie już - zwróciły uwagę jej fanek, które chętnie inspirują się stylem żony Roberta Lewandowskiego. Tym razem trenerka, która chętnie się po ubrania od światowych projektantów, teraz postawiła na sieciówkę i założyła koszulową kurtkę z Zary, która kosztuje 139 zł. Zobaczcie, jak wypadła w tej stylizacji!

Anna Lewandowska w koszulowej kurtce z Zary za 139 zł

Koszulowe kurtki to w tym sezonie prawdziwy hit. Są nie tylko ultra modne, ale też ciepłe i wygodne. Nic dziwnego, że cieszą się tak dużą popularnością. Anna Lewandowska, która doskonale orientuje się w najnowszych trendach też wybrała koszulową kurtkę do jesiennego zestawu. Gwiazda zdecydowała się na model w biało-niebieską kratkę z Zary, który idealnie komponuje się z jeansami.

Co więcej ta kurtka z Zary kosztuje 139 zł, a to naprawdę kusząca cena! Krótszy model o oversizowym kroju doskonale wygląda założony na ciepły, jasny golf. Też uważacie, że zestaw z jeansami i brązowymi traperami to idealna propozycja na spacer po lesie?

Koszulowe kurtki to prawdziwy hit tej jesieni. Gwiazdy je pokochały i uzupełniają nimi codzienne stylizacje. Model o dłuższym kroju kupimy w Zarze za 199 zł.