Trendy 2020: Magda Mołek pokochała kombinezon z Reserved! Ten model to letni must have

Magda Mołek zawsze wie jak wyglądać elegancko i niezwykle kobieco. Jej stylizacje każdorazowo robią ogromne wrażenie, a wiele z nich pochodzi z sieciówek! Można wyglądać jak milion dolarów przy okazji nie wydając fortuny? Oczywiście, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Magda Mołek pokochała przepiękny plisowany kombinezon w szerokimi nogawkami. Ten szałowy look dostaniecie w Reserved, a jego cena jest zaskakująca.

Magda Mołek w kombinezonie z Reserved

Magda Mołek to prawdziwa łowczyni perełek w sieciówkach. Nie możemy oderwać wzroku od jej pastelowej stylizacji. Dziennikarka wybrała plisowany kombinezon z Reserved z półokrągłym dekoltem. Zabudowany przód nadrabia odważne ale jednocześnie smaczne wycięcie na plecach, które można regulować wedle uznania. Model ten idealnie eksponuje talię, a szerokie nogawki dodają subtelnej ostrości w eleganckim stylu.

Kombinezon w Reserved kosztuje 259,99 zł i jest dostępny w rozmiarach od XS do XL. Plisy są hot w tym sezonie dodatkowo, w połączeniu z zastosowanym krojem, idealnie dopasowują się do sylwetki optycznie ją wyszczuplając. Dodatkowo kombinezony to idealne rozwiązania dla kobiet, które niekomfortowo czują się w sukienkach a zależy im na lekkości i elegancji.

To jeden z najbardziej pożądanych modeli w tym sezonie.