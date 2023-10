Najważniejszy trend na rok 2020? Weganizm! Kiedyś kojarzył się z awangardowym stylem życia, na który mało kto się decydował. Obecnie coraz więcej osób przechodzi na dietę wegańską albo mocno ogranicza spożywanie mięsa. Powstają knajpy z bezmięsnym i bezmlecznym jedzeniem, wegańskie marki odzieżowe i kosmetyczne. W samym Hollywood znajdziemy całą plejadę wegan: Miley Cyrus, Natalie Portman, Rooney Mara, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Gisele Bündchen, Bill Clinton, Madonna, Ariana Grande, Liam Hemsworth i wiele innych. Ostatnio najsłynniejszym weganinem stał się Joaquin Phoenix, którego emocjonalna mowa na rozdaniu Oscarów obiegła cały świat:

Myślę, że bardzo się odłączyliśmy od świata przyrody. Wielu z nas ma na sumieniu przekonanie, że jesteśmy centrum wszechświata. Wchodzimy z butami w środowisko naturalne i plądrujemy jego zasoby”.

Wegańskie marki kosmetyczne

Trudno się nie zgodzić ze słowami słynnego aktora. Pożary w Australii, góry śmieci w azjatyckich i afrykańskich krajach, czy topnienie Antarktydy, dobitnie pokazują, jaki wpływ ma człowiek na środowisko. Szczególnie wiele na sumieniu mają duże koncerny kosmetyczne, które wytwarzają swoje produkty bez poszanowania przyrody. Tworzą ogromną ilość plastikowych odpadów oraz zużywają mnóstwo wody podczas produkcji. Efektem jest opłakany stan naszej planety... Warto zadać sobie pytanie, czy chcemy wspierać takie biznesy? Szczególnie, że mamy alternatywę: marki kosmetyczne, które dbają o zrównoważoną produkcję i są cruelty free. A do tego słynną ze świetnej jakości!

Adobe Stock

Właśnie jedną z takich firm jest Boho Green Make Up, która oferuje naturalne, wegańskie i organiczne kosmetyki do makijażu. Każdy z nich został opracowany zgodnie z restrykcyjnymi, ekologicznymi normami. Marka posiada certyfikat Bureau Veritas oraz znak COSMEBIO. Ekologiczne i przejrzyste formuły, idą w parze z mocno napigmentowanymi ekskluzywnymi składnikami. Efekt? Makijaż najwyższej jakości! Marka ogranicza również niepotrzebną produkcję śmieci, dlatego oferuje swoje produkty bez zbędnych blistrów czy kartoników. Same opakowania kosmetyków są stworzone z łatwych do utylizacji materiałów, czyli kartonu, szkła i drewna. Boho Green Make Up angażuje się również w działania na rzecz osób wykluczonych. Od 2012 roku jej partnerem logistycznym jest organizacja ESAT z okolic Lyonu, która integruje osoby niepełnosprawne, zapewniając im pracę. Co więcej, 1% z corocznych obrotów, marka przesyła na rzecz stowarzyszenia zajmującego się sprawami ekologiczno-społecznymi.

Boho Green Make Up udowadnia, że każdy biznes można prowadzić w etyczny sposób. Równocześnie uczy, czym jest świadomy makijaż i że każda z nas może go mieć na wyciągnięcie ręki. Wegański make-up to nie tylko trend, ale i słuszny styl życia.

A teraz… możecie wygrać 1 z 5 zestawów wegańskich kosmetyków od Boho Green Make Up!

W skład zestawu konkursowego wchodzi:

lakier do paznokci Boho Green Make Up. Zostały wyprodukowane z surowców naturalnych od 69% do 86%. Są trwałe, lśniące i szybkoschnące. Powstały bez użycia powszechnie stosowanych w lakierach do paznokci składników: toluenu, formaldehydu, ftalanu dibutylu, fenoplastów, parabenów, ksylenu, kamfory.

Zostały wyprodukowane z surowców naturalnych od 69% do 86%. Są trwałe, lśniące i szybkoschnące. Powstały bez użycia powszechnie stosowanych w lakierach do paznokci składników: toluenu, formaldehydu, ftalanu dibutylu, fenoplastów, parabenów, ksylenu, kamfory. rozświetlacz Boho Green Make Up. Jedwabista konsystencja nadaje delikatną perłową poświatę, która odbija światło i natychmiast rozświetla cerę! Jego uniwersalny odcień pasuje do wszystkich odcieni skóry i sprawia, że cera staje się promienna.

Jedwabista konsystencja nadaje delikatną perłową poświatę, która odbija światło i natychmiast rozświetla cerę! Jego uniwersalny odcień pasuje do wszystkich odcieni skóry i sprawia, że cera staje się promienna. wydłużający tusz do rzęs JUNGLE Boho Green Make Up. Nowa elastyczna szczoteczka wydłużającego tuszu do rzęs Jungle została specjalnie zaprojektowana, by chwytać każdą rzęsę oddzielnie, pokrywać dokładnie tuszem, rozdzielać i wydłużać. Efekt? Rzęsy aż do nieba!

Mat.prasowe

Zadanie konkursowe jest niezwykle proste. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie: świadomy makijaż - co to dla ciebie oznacza?

Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi!

Materiał powstał z udziałem marki Boho Green Make Up