Trendy lato 2020. Paulina Sykut-Jeżyna w najmodniejszej sukience sezonu! Niemal identyczną kupisz za 55 złotych

Paulina Sykut-Jeżyna, jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce, tym razem postawiła na największy hit nadchodzącego lata - sukienkę mini w kwiaty! Zainspiruj się stylem gwiazdy i na wiosennych wyprzedażach upoluj niemal identyczną!

Paulina Sykut w najmodniejszej sukience sezonu 2020

Paulina Sykut jest jedną z gwiazd, która doskonale orientuje się w aktualnych trendach, a w jej garderobie to właśnie sukienki zajmują pierwsze miejsce. Zwiewne, kobiece, z falbankami w kolorowe i modne wzory. Na swoim Instagramie pokazuje swoje ulubione stylizacje i jest inspiracją dla wielu kobiet. Nam spodobał się jej najnowszy look z piękną kwiecistą mini i zamszowymi botkami.

Instagram, Mat. prasowe

Bufki, drobne kwiatki i długość podkreślająca nogi to prawdziwy must-have sezonu 2020! Sukienka to projekt polskiej marki Laurella, dostępna jest w sklepie internetowym marki i kosztuje 159 zł. Jednak my przeszukaliśmy sieciówki, gdzie przeceny obecnie sięgają nawet -60 procent i znaleźliśmy niemal identyczne w zabójczo niskich cenach! Zobaczcie sami!

Mat. prasowe

Prawie identyczną mini kupicie w sieciówce Stradivarius, jest aktualnie przeceniona i kosztuje 76 zł (wcześniejsza cena to 109 zł). To prawdziwa perełka na upalne lato, sprawdzi się ze słomianymi espadrylami na koturnie lub skórzanymi kowbojkami.

Mat. prasowe

Następna propozycja pochodzi z sieciówki Pull&Bear, kosztuje 55,90 zł (przeceniona z 79,90 zł). Jej kopertowa forma doskonale podkreśla figurę, a najmodniejsze w sezonie falbanki dodają uroku. Jak wam się podoba?