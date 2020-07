Trendy lato 2020. Oto 5 par modnych butów na lato z wyprzedaży, które optycznie wydłużają nogi

Latem uzupełnią dosłownie każdą stylizację, klapki, sandałki czy szpilki w kolorze nude to najbardziej uniwersalne i ponadczasowe buty, które optycznie wydłużają nogi. Jeśli jeszcze ich nie upolowałaś na wyprzedaży w Zara, H&M, Reserved, Mango czy Mohito - czas na zakupy! W sklepie internetowym Eobuwie.pl znaleźliśmy najmodniejsze sandałki w cielistym kolorze, które wpisują się w letnie trendy 2020.

Najmodniejsze buty w kolorze nude z wyprzedaży Eobuwie.pl

Są totalnym hitem Instagrama, kochają je wszystkie fashionistki oraz gwiazdy i wcale nas to nie dziwi, bo jak żadne inne sprawią, że twoje nogi będą wyglądać na dłuższe niż są w rzeczywistości. Założysz je dosłownie do wszystkiego: sukienek, dżinsów, szortów, garniturów, a dodatkowo pasują do każdego koloru. Specjalnie dla was przygotowaliśmy przegląd w sklepie internetowym Eobuwie.pl, gdzie aktualnie trwają wyprzedaże i wybraliśmy najpiękniejsze buty na lato! Eleganckie i stylowe - zobaczcie jak się prezentują!

1. Totalny hit Instagrama to te z kwadratowym noskiem, doskonale wyglądają z szortami lub spódnicą mini. W ofercie sklepu Eobuwie.pl znaleźliśmy model na małym obcasie marki Gino Rossi, które kosztują tylko 149,99 zł (zostały przecenione z 299,99 zł).

2. Dla miłośniczek klapek, które królują tego lata, proponujemy oryginalne klapki na wysokim obcasie - ten model sprawi, że twoje nogi będą wydawać o wiele dłuższe niż w rzeczywistości! Quazi/Eobuwie.pl, cena 269 zł (przecenione z 339 zł).

3. Klapki na stabilnym oryginalnym obcasie to propozycja marki Baldowski/Eobuwie.pl. Kosztują 389 zł (przecenione z 489 zł).

4. Jeśli cenisz wygodę, proponujemy wygodne sandałki na płaskiej podeszwie. Rzymianki wiązane wokół kostki sprawdzą się zarówno w mieście, jak i na plaży! Gino Rossi/Eobuwie.pl, cena 159,99 zł (przecenione z 239,99 zł).

5. Japonki z lakierowanej skóry to minimalizm, który pasuje do zwiewnej sukienki maxi! Wygoda i styl w jednym! Marka Lauren Ralph Lauren/Eobuwie.pl, cena 339 zł ( wcześniej kosztowały 429 zł).

Na którą z par się zdecydujesz? Pamiętaj, że sandałki lub klapki w kolorze nude to pozycja obowiązkowa w szafie każdej miłośniczki mody. Te buty są tak uniwersalne - każda kobieta powinna mieć je w swojej szafie. Minimum jedną parę, albo... dwie ;-).