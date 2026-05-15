Podczas realizacji "Survivor Greece" doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło ekipą i widzami programu. Wypadek jednego z uczestników sprawił, że produkcja została nagle przerwana, a sprawa trafiła pod lupę lokalnych służb. Szczegóły zdarzenia ujawniane przez media pokazują, jak poważne były jego konsekwencje.

Wypadek w "Survivor Greece"

Podczas nagrań do programu "Survivor Greece" doszło do poważnego wypadku z udziałem 21-letniego uczestnika, Stavrosa Florosa. W trakcie przerwy od zdjęć, gdy brał udział w łowieniu ryb w Dominikanie, został potrącony przez łódź turystyczną, co doprowadziło do ciężkich obrażeń nóg i hospitalizacji w stanie poważnym, ale stabilnym. Jak informuje "Toronto Sun", cytując lokalne służby, Floros w wyniku wypadku stracił fragment lewej nogi oraz poważnie uszkodził prawą kostkę.

Produkcja programu natychmiast zareagowała, zapewniając uczestnikowi pomoc medyczną, a lokalne służby rozpoczęły dochodzenie w sprawie zdarzenia. W efekcie stacja telewizyjna zdecydowała się zawiesić emisję show do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku.

"Survivor Greece" wstrzymany

Po wypadku Stavrosa Florosa produkcja "Survivor Greece" została oficjalnie wstrzymana. Nadawca oraz realizator programu podkreślili, że zdarzenie miało miejsce poza konkursem i nie było związane z zadaniami realizowanymi w show, jednak jego skutki okazały się na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa reakcja.

Stacja SKAI TV zapewniła wsparcie medyczne i rehabilitacyjne dla uczestnika oraz zapowiedziała współpracę z władzami przy wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Sprawa wywołała duże poruszenie w mediach i wśród fanów formatu, którzy śledzą dalsze informacje o stanie zdrowia zawodnika.

