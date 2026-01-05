Joshua "Nassaru" Ward był perkusistą i wokalistą death metalowego zespołu Voraath. Miał zaledwie 37 lat. W noc sylwestrową podróżował SUV-em wraz ze swoją partnerką oraz dwoma przyjaciółmi. Niestety w wyniku tragicznego wypdku cała czwórka straciła życie. Muzyk osierocił 10-letniego syna o imieniu Kai.

Joshua Ward zginął w tragicznym wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w noc sylwestrową w pobliżu Greenville, na Cooley Bridge Road w Stanach Zjednoczonych, jak podaje "The Independent". SUV, którym podróżował Joshua Ward z partnerką i przyjaciółmi, został uderzony przez pędzący sedan. W wyniku zderzenia SUV został zepchnięty z drogi i uderzył w drzewo.

Wszyscy czterej pasażerowie SUV-a zginęli na miejscu. Policja z Południowej Karoliny potwierdziła, że żaden z nich nie przeżył wypadku. Ward pozostawił osieroconego syna.

Obudziły nas straszne wieści o odejściu naszego drogiego przyjaciela, perkusisty Joshuy Nassaru Warda z Voraath. Nasze najgłębsze kondolencje kierujemy do jego rodziny, przyjaciół i kolegów z zespołu. Josh zginął w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę zeszłej nocy. Wspaniały perkusista i naprawdę dobry człowiek opublikował magazyn 'Sick Drummer Magazine' 1 stycznia na Facebooku

Sprawca wypadku wyszedł cało z tragedii

Za kierownicą sedana znajdował się mężczyzna, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Nie odniósł poważnych obrażeń i został zatrzymany przez policję. Usłyszał już cztery zarzuty, w tym prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie pojazdem z zawieszonym prawem jazdy.

Jak informuje portal Lambgoat, sprawca był już wcześniej oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu w 2024 roku.

Wzruszające pożegnanie i zbiórka dla syna Joshuy Warda

Po śmierci muzyka zorganizowano zbiórkę na platformie GoFundMe. Celem zbiórki było głównie pokrycie kosztów pogrzebu, ale też wsparcie dla jego syna. Obecnie udało się uzbierać ponad 21 tysięcy dolarów. Pozostałe środki mają wspomóc rodzinę Warda.

Instagram @ward_drummer

Zobacz także: