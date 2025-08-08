Brandon Blackstock, menedżer i były mąż piosenkarki Kelly Clarkson, zmarł po walce z rakiem w wieku 48 lat. O jego chorobie świat dowiedział się zaledwie dzień wcześniej, kiedy Clarkson poinformowała o konieczności przełożenia kilku koncertów. Artystka przyznała, że musi być obecna przy dzieciach w związku z chorobą ich ojca.

Kelly Clarkson ujawnia dramat – dzień przed śmiercią byłego męża

Kelly Clarkson dzień przed śmiercią Brandona Blackstocka poinformowała fanów o konieczności przełożenia koncertów w Las Vegas. W specjalnym oświadczeniu wyjaśniła, że powodem jest choroba ojca jej dzieci:

Szczerze przepraszam wszystkich, którzy kupili bilety na koncerty i dziękuję za waszą wyrozumiałość, życzliwość i wsparcie

Dopiero po tej informacji świat dowiedział się o dramacie, który rozgrywa się w życiu gwiazdy. Brandon Blackstock zmarł kilka godzin później.

Konfliktowy rozwód i walka o miliony – burzliwa przeszłość pary

Brandon Blackstock i Kelly Clarkson poznali się w 2006 roku podczas próby przed galą Academy of Country Music Awards. Ich związek rozpoczął się kilka lat później, a w 2013 roku wzięli ślub. Po ślubie Blackstock został również menedżerem artystki.

Rozwód w 2020 roku był medialny i pełen konfliktów. Para spierała się m.in. o posiadłość w Montanie, która ostatecznie przypadła Clarkson. Sąd przyznał jej również alimenty i zobowiązał do wypłaty jednorazowej kwoty ponad 1,3 miliona dolarów na rzecz Blackstocka.

W 2023 roku sąd nakazał Blackstockowi zwrot 2,6 miliona dolarów artystce za naruszenie zasad pełnienia funkcji jej menedżera. Były mąż Kelly Clarkson wielokrotnie pojawiał się w mediach nie tylko jako łowca talentów, ale również jako postać kontrowersyjna w kontekście zawodowych i rodzinnych konfliktów.

Osierocona rodzina – czworo dzieci i wnuk zostali bez ojca

Śmierć Brandona Blackstocka pogrążyła w żałobie całą rodzinę. Mężczyzna pozostawił po sobie czworo dzieci: River, Remingtona, Setha i Savannah oraz wnuka Lake’a. Miał również rodzeństwo – Shelby, Shawnę i Chassidy.

Kelly Clarkson i Brandon Blackstock wspólnie wychowywali dwójkę dzieci – River i Remingtona. Artystka wielokrotnie podkreślała, jak trudne były dla niej rozstanie i jego konsekwencje dla dzieci. W wywiadzie w 2023 roku dla programu „We Can Do Hard Things” mówiła, że jej dzieci do końca miały nadzieję na ponowne połączenie rodziców.

Kelly Clarkson zmienia plany koncertowe przez tragedię

Kelly Clarkson była zmuszona przełożyć kilka swoich koncertów zaplanowanych w Las Vegas. Jak wyjaśniła, choroba ojca jej dzieci była priorytetem, a obecność przy nich – koniecznością. Nie wiadomo jeszcze, kiedy artystka wróci do pełnej aktywności scenicznej.

Decyzja o odwołaniu koncertów spotkała się ze zrozumieniem fanów, którzy licznie okazali wsparcie w mediach społecznościowych. W obliczu tej tragedii Kelly Clarkson stawia dobro dzieci i rodziny ponad obowiązki zawodowe.

Brandon Blackstock, choć był postacią kontrowersyjną, zapisał się w historii show-biznesu jako menedżer i partner jednej z najpopularniejszych piosenkarek amerykańskich. Jego przedwczesna śmierć w wieku 48 lat poruszyła nie tylko fanów Clarkson, ale także szerokie grono osób z branży muzycznej.

Brandon Blackstock, Kelly Clarkson, fot. Mayer/face to face/FaceToFace/REPORTER

