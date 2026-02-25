Wstrząsające wieści napłynęły z Los Angeles. 42-letnia Katherine Short, córka aktora Martina Shorta, została odnaleziona martwa w swoim domu w dzielnicy Hollywood Hills. Policja przybyła na miejsce po godzinie 18:40 czasu lokalnego, reagując na zgłoszenie dotyczące prawdopodobnego targnięcia się na swoje życie. Na miejscu służby ujawniły ciało kobiety, a wstępne ustalenia wskazują, że Katherine mogła odebrać sobie życie przy użyciu broni palnej.

Rzecznik policji w Los Angeles poinformował, że funkcjonariusze sporządzili oficjalny raport z dochodzenia w sprawie śmierci, a śledztwo pozostaje w toku. Cała sytuacja błyskawicznie obiegła amerykańskie i światowe media, a rodzina aktora wydała oficjalne oświadczenie.

Nie żyje córka Martina Shorta

Po pojawieniu się pierwszych doniesień medialnych rodzina Martina Shorta potwierdziła tragiczne informacje w krótkim komunikacie. Bliscy podkreślili, że „Katherine była kochana przez wszystkich i będzie pamiętana za światło i radość, które przyniosła światu”.

Z głębokim żalem potwierdzamy śmierć Katherine Hartley Short. Rodzina Short jest zdruzgotana tą stratą i prosi o uszanowanie prywatności przekazała rodzina.

W rodzinie pozostawiła dwóch braci - 9-letniego Olivera i 36-letniego Henry'ego. Ojciec Katherine, popularny aktor znany z filmów takich jak „Ojciec panny młodej” czy „Zbrodnie po sąsiedzku”, pogrążony jest w żałobie. Na razie nie podano dalszych szczegółów dotyczących planów pogrzebowych ani kolejnych decyzji rodziny.

Śmierć córki Martina Shorta. Komik odwołuje występy

Martin Short miał w nadchodzący weekend wystąpić na scenie ze Stevem Martinem podczas komediowego tournée „The Best of Steve Martin and Martin Short”. Jednak ze względu na tragedię występy zostały przełożone z powodu „nieprzewidzianych okoliczności”. Informacje o odwołaniu wydarzenia pojawiły się na stronach internetowych organizatorów koncertów.

Wiadomość o śmierci Katherine Short wstrząsnęła również środowiskiem artystycznym i społecznym w Los Angeles. Współpracownicy, znajomi i działacze społeczni, z którymi miała kontakt Katherine, wyrażają smutek oraz wsparcie dla pogrążonej w żałobie rodziny. Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna śmierć, jaka wstrząsnęła Hollywood w ostatnim czasie. W lutym także zmarł Eric Dane, gwiazda „Chirurgów” oraz serialu „Euforia”.

Kim była Katherine Short, córka Martina Shorta?

Katherine Short ukończyła studia na nowojorskim uniwersytecie oraz University of Southern California. Pracowała jako pracownik socjalny w Los Angeles, posiadając licencję zarówno kliniczną, jak i specjalizację w opiece behawioralnej. Angażowała się również w działalność organizacji non-profit Bring Change To Mind, która przełamuje tabu dotyczące zdrowia psychicznego.

Znana była z tego, że unikała rozgłosu i rzadko pojawiała się publicznie w towarzystwie ojca. Media ostatni raz odnotowały jej obecność w styczniu 2020 roku, gdy była widziana w jednej z restauracji w West Hollywood. Zawsze pozostawała w cieniu sławy ojca, skupiając się na pracy dla innych i działalności społecznej.

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz pilnej pomocy? Skorzystaj proszę z jednego z podanych niżej kontaktów.

Bezpłatny numer (ITAKA) 800 70 2222.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123 (czynny codziennie od godz. 14.00 do 22.00).

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (czynny całą dobę).

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna tel. 22 855 44 32

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 837 55 59 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00)

Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia tel. (22) 621 35 37

Telefon Interwencyjny tel. 600 070 717 Dyżury w godzinach 10:00-16:00 – psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków) – prawny: czwartki

Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 19288 (poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

W sytuacji zagrożenia życia, gdy nic nie pomogło, zadzwoń na numer alarmowy 112.

