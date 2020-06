Torebka z Mohito dostępna na wyprzedaży jest hitem Instagrama!

Letnie wyprzedaże 2020 ruszyły pełną parą. Jeśli planujecie szukać na przecenach prawdziwych perełek to najwyższy czas, bo niektóre z nich znikają w ekspresowym tempie! Jedna z takich wyjątkowych ofert czeka w Mohito! Na letniej wyprzedaży można kupić w sieciówce białą plecioną torebkę, która już od jakiegoś czasu jest hitem Instagrama. Wyjątkowa torba na lato teraz obniżona jest o 50%! Dlaczego warto ją mieć?

Torebka Mohito to hit na lato 2020 i pasuje do każdej stylizacji!

Plecione torebki to prawdziwy hit wakacji. Jeszcze niedawano uzupełniały głównie plażowy look, a teraz nosimy je na co dzień, uzupełniając każdy letni zestaw. Co ciekawe popularność koszyków nie słabnie, ale z roku na rok stają się coraz popularniejsze.

Jeden z najmodniejszych plecionych koszyków w białym kolorze dostępny jest w obecnej kolekcji marki Mohito. Torba w pierwszej cenie kosztowała 119 zł, a dzięki letniej wyprzedaży można ją kupić z 50% obniżką za 59 zł! Koszyk można nosić do każdej letniej stylizacji, a co najważniejsze teraz dostępny jest w super cenie. Ten wzór z powodzeniem możemy nosić przez kilka sezonów.

Na letniej wyprzedaży hitową torebkę można kupić za 59 zł. W sklepie internetowym ten model wyprzedał się błyskawicznie.

Mat. prasowe

Ten klasyczny model z pewnością posłuży nam kilka sezonów. Wygląda obłędnie do letniej sukienki w kwiaty!

Biała pleciona torebka pasuje do każdej letniej stylizacji.