Torebka to świetne dopełnienie każdej damskiej stylizacji. Odpowiednio dobrana jest w stanie dodać naszemu outfitowi odrobinę ekstrawagancji. Trzeba jednak uważać, żeby w doborze elementów garderoby nie przekroczyć granicy dobrego smaku i zawsze dopasować ją do sytuacji.

O pomoc w wyborze poprosiliśmy stylistę Ewę Nierzwicką. Zobaczcie, co poleca nam na ostatnie dni wakacji i wybierz model, który będzie dla Ciebie idealny.

Torebki w wydaniu mini to nieodłączny element letniej garderoby w tym sezonie. Choć są specyficznym dodatkiem, który znacząco ogranicza ilość rzeczy, które można ze sobą zabrać, to ich plusem jest fakt, że pasują praktycznie do każdej stylizacji.

Ta malutka torebka, świetnie sprawdzi się więc zarówno do spódnic, sukienek, jak i jeansów. Fuksja jest zdecydowanie jednym z hitów tego lata i pasuje do wielu jednokolorowych stylizacji. Najlepiej łączy się z morską zielenią czy pomarańczowym, ale także jest świetnym elementem jednokolorowych stylizacji. Można nosić je w zestawieniu ze stylizacjami casualowymi, ale także jako elegancką kopertówkę, gdy odepniemy od niej pasek.

Plecaki coraz częściej zastępują nam torebki. Stylowy i wygodny plecak to idealny przyjaciel kobiety. Minimalistyczny fason pasuje do stylizacji bardziej casualowych na co dzień, ale zarówno klasycznych i eleganckich. Kobiety chętnie noszą go do pracy, kiedy liczy się wygoda noszenia, a dla wielu jest częstym towarzyszem przy wyprawach rowerowych po mieście.