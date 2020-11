"Top Model": Czy ktoś zastąpi Dominica w finale programu? Fani liczą na powrót uwielbianego uczestnika! Czy jest na to szansa?

To będzie jeden z najbardziej zaskakujących finałów "Top Model" w historii całego programu. W atmosferze skandalu na dzień przed finałem, z show został wykluczony Dominic D'Angelica. Jak wynika z medialnych doniesień, Dominic w 2011 roku miał dopuścić się przestępstwa seksualnego. Ze względu na pojawienie się informacji na temat niechlubnej przeszłości uczestnika show, stacja TVN podjęła decyzję o usunięciu go z finału "Top Model".

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje - informuje Marcin Barcz, Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej TVN Grupa Discovery

Fani programu na bieżąco komentują całą sytuację i zastanawiają się, czy w takim razie ktoś zastąpi Dominica w finale. Z komentarzy, które pojawiają się na oficjalnym Instagramie "Top Model" wynika, że widzowie bardzo liczą na powrót jednego z uczestników, który odpadł tuż przed finałem.

"Top model": Czy ktoś zastąpi Dominica w finale programu?

Dominic D'Angelica był ulubieńcem widzów "Top Model". Fani show pokochali go za jego pozytywne podejście do życia, uśmiech i życzliwość - fantastycznie radził sobie również we wszystkich sesjach zdjęciowych. Dominic był uznawany za faworyta do głównej wygranej - jurorzy byli oczarowani nim od samego początku. Niestety informacja, która właśnie obiegła media, zmieniła wszystko.

Jak wynika z dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, mężczyzna w 2011 roku został skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia, sam mając wtedy 22 lata. Z tego też względu stacja TVN podjęła decyzję o usunięciu uczestnika z finału show. Teraz zaś pojawiły się pytania od widzów, czy jest szansa, aby ktoś wszedł do finału na miejsce Dominica.

Widzowie mają już swojego faworyta, który mógłby zastąpić Dominica. Chcą, aby wrócił Mariusz Jakubowski!

- Niech Mariusz wróci na jego miejsce! - MARIUSZ WRACAJ - Teraz przywróćcie Mariusza - Mariusz, czekamy na ciebie w finale - Jestem za przywróceniem Mariusza 🙌 - piszą fani show pod postem na oficjalnym instagramowym profilu programu "Top Model"

Wszystko wskazuje jednak na to, że finał po prostu odbędzie się bez Dominica i nikt nie wróci na jego miejsce. Finał ma się odbyć już jutro, 25 listopada, a z tym wydarzeniem wiąże się przecież wiele przygotowań. Jak co roku, zwycięzca "Top Model" trafia na okładkę "Glamour", a jest ona przygotowywana z dużym wyprzedzeniem. Dodatkowo, już od zeszłego tygodnia widzowie mogli głosować na swoich faworytów za pośrednictwem SMS, dlatego wejście do finału któregoś z uczestników na ostatnią chwilę, z miejsca oznaczałoby nierówne szanse.

Wygląda więc na to, że w wielkim finale zobaczymy trójkę uczestników - Patrycję, Weronikę i Mikołaja.

Widzowie liczą na powrót Mariusza, ale wygląda na to, że nie będzie to możliwe.