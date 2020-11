Kiedy media przekazały informacje na temat Dominika D'Angelica i popełnienia przez niego przestępstwa na tle seksualnym, na oficjalnych kanałach społecznościowych, nie tylko „Top Model” czy samego finalisty programu, ale również na profilu jego brata, natychmiast pojawiły się komentarze internautów, domagających się wyjaśnienia sprawy. Choć TVN wydał już oficjalne oświadczenie a Dominic D'Angelica nie wystąpi w finałowym odcinku „Top Model”, wygląda na to, że temat nie jest jeszcze zamknięty. Głos postanowił zabrać również Stefen- bliźniak, byłego już uczestnika telewizyjnego show.

Skandal, który wybuchł już w poniedziałek wieczorem wokół jednego z finalistów programu „Top Model” okazał się prawdą? Jak donoszą media, Dominic D’Angelica w 2011 roku został skazany za kontakty seksualne z nieletnią poniżej 16. roku życia. Sąd skazał 22-letniego wtedy modela na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Choć sam zainteresowany nie odniósł się do sprawy, głos postanowił zabrać jego brat, którego zdaniem oskarżenia są nieprawdziwe. Pod wspólnym zdjęciem dwójki braci zamieszczonym na profilu Stefena D’Angelica pojawił się komentarz dotyczący ostatniej afery.

Fałszywe wiadomości. On nigdy nie został skazany, to jest nieprawda. Pozwolę mu wytłumaczyć całą historię wszystkim naszym fanom. Wkrótce nagramy live’a i wyjaśnimy te nieprawdziwe oskarżenia. Wiemy, że musicie to usłyszeć od nas. Nic macie o niczym pojęcia. Wszystko wam wytłumaczymy - odpowiedział na zapytania internautów.