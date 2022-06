„Top Gun: Maverick” – ścieżka dźwiękowa z filmu już dostępna!

Na ten sequel musieliśmy czekać ponad 35 lat, ale warto było. „Top Gun: Maverick” jest nie tylko rewelacyjnym filmem, ale także – w opinii wielu krytyków i widzów, którzy mieli już okazję obejrzeć dzieło – przebija pierwszą część!

„Top Gun: Maverick” już w kinach

„Top Gun” z 1986 pokochano nie tylko za zapierające dech w piersi sceny powietrznych akrobacji czy pełnego zawadiackiego wdzięku Toma Cruise’a, ale również za ścieżkę dźwiękową. Kompozycje z tamtego soundtracku, jak również piosenki stworzone specjalnie na potrzeby filmu, biły wszelkie rekordy popularności. „Top Gun: Maverick” również może poszczycić się muzycznymi perełkami.



Jedną z nich jest pierwszy singiel promujący cały soundtrack, czyli epickie „Hold My Hand” Lady Gagi. Artystka wyprodukowała utwór wspólnie z BloodPop© i Benjaminem Rice’em. Magazyn „Vanity Fair” z miejsca ogłosił, że piosenka daje Lady Gadze czołowe miejsce w wyścigu po Oscara.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Top Gun": Tom Cruise wróci na szczyt? Fani nie zapominają o skandalach: "Był despotą"

Top Gun: Maverick” i „I Ain’t Worried” - OneRepublic.

Kolejną zapowiedzią albumu z muzyką z „Top Gun: Maverick” jest przepełnione radością „I Ain’t Worried” OneRepublic. Utwór wyprodukowali Ryan Tedder, Brent Kutzle, Simon Oscroft i Tyler Spry. OneRepublic wykona piosenkę w dniu premiery filmu i ścieźki dźwiękowej w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.



Połączenie klasyków z pierwszej części, nowych piosenek i utworów skomponowanych na ścieżkę dźwiękową sprawia, że „Top Gun: Maverick” odzwierciedla przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednocześnie. Wielbiciele filmu z 1986 będą zachwyceni ponowną obecnością „Danger Zone” Kenny’ego Logginsa czy nową wersją „Great Balls of Fire” – tym razem w wykonaniu Milesa Tellera, który w nowym filmie wciela się w rolę syna Goose’a. Na album trafiły nowe kompozycje Lorne’a Balfe’a, Harolda Faltermeyera i Lady Gagi oraz Hansa Zimmera. Producent Jerry Bruckheimer przyznaje:

– Album kontynuuje muzyczne dziedzictwo rozpoczęte przez „Top Gun” w 1986 roku. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że Lady Gaga i OneRepublic użyczyli swoich kreatywnych sił, by nadać temu kultowemu, uwielbianemu soundtrackowi nowoczesnego wymiaru.

Mat. prasowe

Zobacz także: Została brutalnie zgwałcona, wycofała się z aktorstwa. Co się dzieje z Kelly McGillis, czyli piękną Charlie z filmu "Top Gun"?

Top Gun: Maverick” i Lady Gaga

„Hold My Hand” przewija się przez cały film. To także powrót Lady Gagi do komponowania muzyki filmowej. W 2018 roku artystka odniosła olbrzymi sukces za sprawą piosenek do kinowego przeboju „Narodziny gwiazdy”. Soundtrack ten zapewnił gwieździe Oscara, cztery Grammy, nagrodę BAFTA, Złoty Glob i Critics’ Choice Award.



„Top Gun: Maverick” – ścieżka dźwiękowa:



1. Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun)

2. Danger Zone by Kenny Loggins

3. Darkstar

4. Great Balls of Fire (Live) by Miles Teller

5. You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell

6. I Ain’t Worried by OneRepublic

7. Dagger One is Hit / Time to Let Go

8. Tally Two / What’s the Plan / F-14

9. The Man, the Legend / Touchdown

10. Penny Returns – Interlude

11. Hold My Hand by Lady Gaga

12. Top Gun Anthem

Ścieżkę dźwiękową z filmu znajdziecie tutaj!