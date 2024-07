Najnowsza piosenka" Przebudzenie" Varius Manx właśnie trafiła do sieci. Już wiadomo, że najnowszy krążek zespołu trafi w marcu. Tytuł płyty oczywiście zaczynał się będzie na literę "E", tak jak wszystkie dotychczasowe albumy Varius Manx. Co to będzie za słowo, zdecydują fani grupy.

Sparaliżowaną Monikę Kuszyńską w Varius Manx zastąpiła Anna Józefina Lubieniecka, laureatka "Szansy na Sukces." Dziewczyna śpiewała w zespole Piotra Rubika, a teraz została wokalistką Varius Manx.

Najnowsza piosenka Varius Manx nie należy raczej do przebojów. I raczej w świetle faktów, które po woli upublicznia Monika Kuszyńska, która sama przyznała, że poczuła się odrzucona przez kolegów po wypadku, raczej trudno wierzyć w sukces zespołu. Czy Varius Manx może liczyć na ponowny sukces, to się okaże tak naprawdę już za dwa miesiące.