Tomasz Wolny z "Pytania na śniadanie" pożegnał bliską osobę: "Odeszła za szybko, nie wierzę..."

Tomasz Wolny poinformował na Instagramie o śmierci swojej teściowej, która była dla niego bardzo bliską osobą. Dziennikarz we wzruszających słowach opisał kobietę i podkreślił to, jak wiele wniosła do życia jego rodziny:

Odeszła Mama mojej Agaty. Kobieta Gigant. Kobieta Cud... Odeszła za wcześnie, za szybko, nie wierzę... Za Twoje serce, za szaloną miłość do Twoich dziewczyn i wnuków, za Twoje dobro i wyrozumiałość, za dowcip, za wsparcie totalne, zawsze i wszędzie gotowość pomocy, a przede wszystkim za najpiękniejszy dar - Twoją córkę, będę zawsze i dozgonnie wdzięczny.

Nigdy w czasie przeszłym... Do zobaczenia. - napisał dziennikarz na Instagramie.

Prowadzący "Pytanie na śniadanie" udostępnił też zdjęcie swojej żony z dzieciństwa, na którym dziennikarka pozuje ze swoją mamą i siostrą. Była do niej bardzo podobna.

Agata Tomaszewska-Wolna żegna mamę

Agata Tomaszewska-Wolna jako pierwsza podała do publicznej wiadomości informację o śmierci swojej mamy i pożegnała ją we wzruszających słowach, pisząc:

Nie chciałam o tym pisać, bo wiedziałam, że kiedy to zrobię to stanie się rzeczywiste... Ale odeszła... Z dnia na dzień, nagle i niespodziewanie... Moja ukochana Mama. Moje Wsparcie, moja Miłość, moje Wszystko... Była przy mnie zawsze, kochała bezgranicznie, w swoich ramionach mieściła absolutnie wszystko. A teraz? Nie wiem, co teraz... Do tego jednego w życiu mnie nie przygotowała... Ale dała wiarę, która trzyma przy życiu. To niewyobrażalnie trudny czas... i z serca bardzo dziękuje za wszystkie Wasze dobre myśli, słowa i modlitwę. - napisała Agata Tomaszewska-Wolna

Dziennikarka TVN24.pl poinformowała o dacie pogrzebu, który odbędzie się w piątek, 15 maja o godz. 12 w Parafii św. Józefa w Wolsztynie. Agata Tomaszewska wspomniała, że jej mama, Maria Tomaszewska całe życie była związana z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Owińskach i "to pomnik, który postawiła sobie sama", dlatego wszyscy, którzy chcą pożegnać jej mamę, ale nie mogą uczestniczyć w pogrzebie mogą wspomóc ośrodek.

O śmierci swojej mamy na Facebooku poinformowała Agata Tomaszewska-Wolna:

Agata Tomaszewska-Wolna z mężem podczas gali Telekamer.