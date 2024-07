Tomasz Stockinger skomentował ostatnie doniesienia medialne o rzekomym związku z Anną Powierzą. Prasa donosiła bowiem, że aktorzy z serialu "Klan" mają romans. I chociaż "Czesia z Klanu" do tej pory nie przepadała za swoim starszym kolegą, to teraz miało ich połączyć gorące uczucie. Sama Anna Powierza w rozmowie z Faktem udzieliła dość wymijającej wypowiedzi na temat jej "związku" ze Stockingerem.

O wiele bardziej stanowczy był Tomasz Stockinger, który na łamach tabloidu zdementował krążące plotki o romansie z Powierzą.

To jest wymyślone. Nie powiedziałem, że to romans, Anka też tego nie powiedziała. Po prostu ktoś nam to zrobił i przypisuje nam romans. Szliśmy sobie z koleżanką z pracy brzegiem morza i tyle. Żyję już parę lat na tym świecie i niejedną dziwną historię na swój temat czytałem. To się samo nakręca i zrobił się już z tego ośli pęd. Dobrze, że jeszcze nie zrobili ze mnie geja- komentuje gwiazdor Klanu.