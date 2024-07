Tomasz Stockinger i Anna Powierza byli parą? Jeśli to prawda, byłby to zdecydowanie najbardziej ZASKAKUJĄCY romans w polskim show-biznesie. Nie tylko dlatego, że dzieli ich spora różnica wieku, bo aż 23 lata... Chodzi przede wszystkim o to, że "Czesia z Klanu" do tej pory nie lubiła Stockingera!

Reklama

Stockinger i Powierza mieli romans?

Jak donosiło "Na żywo" między aktorem i jego młodszą koleżanką miało zaiskrzyć w lipcu podczas wyjazdu do Juraty na 85. jubileusz tego nadmorskiego kurortu. Przed laty Stockinger prowadził tam event, Powierza wystąpiła w roli modelki na pokazie mody Doroty Goldpoint.

Następnego dnia zjedli wspólnie śniadanie, a dzień wolny od prób spędzili razem na plaży, co nie uszło uwadze paparazzo. Na wieczornym bankiecie serialowy doktor Lubicz odważnie adorował Anię, spoglądał głęboko w oczy, dotykał jej dłoni - czytamy w "Na żywo".

Stockinger zapytany przez dziennikarza "Na żywo" o relację z Anną Powierzą, odpowiedział tajemniczo:

Anna to piękna i radosna kobieta. Zdobywa szturmem każdego mężczyznę i owija go sobie wokół palca.

Aktorka była dużo bardziej wylewna. Otwarcie opowiedziała, że Tomasz Stockinger wydawał jej się kiedyś przemądrzały i zarozumiały, ale teraz...

W Juracie mnie zaskoczył i zauroczył. Zachwycił intelektem, poczuciem humoru, dystansem do siebie. W jego towarzystwie czas tak szybko płynie, że nie mam nic przeciwko temu, by spotykać się z nim jak najczęściej - powiedziała "Na żywo".

Reklama

Zobacz: Zauroczenie czy prawdziwa miłość – jak je poznać

Zobacz także

ONS